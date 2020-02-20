«Беспрецедентная карательная мера»: Китай высылает из страны трёх журналистов WSJ из-за статьи о коронавирусе

Пекин аннулировал аккредитацию у трёх репортёров The Wall Street Journal и обязал их в течение пяти дней покинуть территорию государства, пишет WSJ. Такое решение стало ответом на статью о коронавирусе с «расистским» заголовком, которую американская газета опубликовала в разделе «Мнения» и тем самым спровоцировала общественное возмущение в китайских соцсетях.

Китай аннулировал аккредитацию у трёх проживающих в Пекине репортёров WSJ в наказание за опубликованную недавно статью о методах борьбы с коронавирусом, сообщает The Wall Street Journal. Как рассказал глава китайского бюро газеты, двоим гражданам США, Джошу Чину и Чао Дэну, и гражданину Австралии Филипу Вэню предписано покинуть страну в течение пяти дней. Это первый случай со времён Мао Цзэдуна, когда Пекин выдворяет из страны сразу несколько журналистов из международной новостной организации.

Китайский МИД принял решение о высылке журналистов на волне широкого общественного возмущения после авторской колонки от 3 февраля, в которой государство названо «настоящим больным Азии». «К сожалению, до сих пор WSJ только уклоняется и избегает ответственности, — заявил в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан. — Китайский народ не приветствует те СМИ, которые допускают публикацию мнений расово-дискриминационного характера и осуществляют злонамеренные очерняющие Китай нападки».

Издание отмечает, что фраза «больной человек Азии» использовалась иностранцами и китайской интеллигенцией для описания ослабленного Китая, который на рубеже XIX и XX веков эксплуатировали Европа и Япония. Сейчас этот период в китайских учебниках истории называют «веком унижения». Использование этого выражения в качестве заголовка для статьи академика Уолтера Рассела Мида из института Хадсона спровоцировало волну гневных комментариев в китайских соцсетях.

Все три лишённых аккредитации журналиста работают в информационном отделе, а сама газета проводит чёткие границы между новостями и точкой зрения обозревателя. Издатель The Wall Street Journal Уильям Льюис сообщил, что разочарован решением МИД Китая и просит его пересмотреть. «На наших редакционных страницах часто публикуются статьи с точкой зрения, которую люди поддерживают — или не поддерживают, и мы не хотели нанести оскорбление заголовком этой статьи, — сообщил Льюис. — Однако очевидно, что это расстроило и взволновало население Китая, о чём мы сожалеем». Также издатель добавил, что эта авторская статья «была опубликована независимо от новостного отдела WSJ» и «никто из выдворяемых журналистов не имел к ней никакого отношения».

Как напоминает американская газета, Китай сейчас старается дать отпор коронавирусу, а также вопросам от граждан страны и международных экспертов в области здравоохранения о методах борьбы с эпидемией. Так, одной из принятых мер стала изоляция большей части провинции Хубэй с населением около 60 млн человек. Предполагаемое сокрытие данных вокруг нового вируса привело к резкому росту общественного возмущения онлайн и сокрушило цензуру.

По словам Клуба иностранных корреспондентов Китая, одновременная высылка трёх репортёров The Wall Street Journal является «беспрецедентной карательной мерой против иностранных журналистов в Китае». По мнению организации, предпринятые действия являются «крайней и очевидной попыткой китайских властей припугнуть иностранные новостные бюро путём наказания их корреспондентов, проживающих в Китае».