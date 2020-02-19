Der Spiegel: США усилят контроль за китайскими государственными СМИ

Китайские медиа в США получат новый правовой статус, пишет Der Spiegel: они будут обязаны регистрироваться в качестве иностранных представительств и предоставлять американским ведомствам информацию о своих сотрудниках и имущественных отношениях. По словам американских чиновников, эти меры обусловлены тем, что государственные СМИ в КНР являются «аппаратом пропаганды» компартии Китая и получают от неё непосредственные указания.
Китайские государственные СМИ должны будут регистрироваться в США в качестве иностранных представительств, сообщает Der Spiegel. Причина заключается в том, что американское правительство придало им статус непосредственного элемента коммунистической верхушки КНР. Издание отмечает, что новый правовой статус китайских медиа приведёт к усилению контроля за их деятельностью.
По словам ряда американских чиновников, государственные СМИ в КНР являются частью «аппарата пропаганды» китайской компартии. «Они получают указания с самого верха», — отметил один из чиновников в телефонном разговоре с журналистами.
Der Spiegel пишет, что по новым правилам китайские медиа должны будут сообщать Госдепу США точную информацию о том, кто на них работает. Также американским ведомствам должны передаваться сведения об увольнениях и приёме новых сотрудников.
Кроме того, китайские медиа будут обязаны раскрывать информацию об арендных и прочих имущественных отношениях. Их новые контракты должны будут получить одобрение у Госдепа.
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