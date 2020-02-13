«Рыбак рыбака»: обозреватель SCMP объяснил, откуда у США паранойя из-за Huawei

США неустанно твердят, что компания Huawei, первопроходец в сфере 5G-технологий, представляет потенциальную угрозу для всех, кто пользуется её услугами. Такую «паранойю» обозреватель South China Morning Post Алекс Ло объясняет тем, что Америка сама не прочь использовать IT-компании для глобальной слежки и теперь беспокоится, как бы Пекин её не потеснил.

Недавний сенсационный репортаж The Washington Post помог многое понять о том, почему Америка сегодня так рьяно ведёт войну против китайской компании Huawei, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло.

Как выяснило американское издание, на протяжении более 50 лет после окончания Второй мировой войны шведская компания Crypto, продукцией которой пользовалось более 100 стран для отправки засекреченных сообщений, втайне принадлежала ЦРУ и Федеральной разведслужбе ФРГ. Таким образом американская разведка получала доступ к зашифрованным сообщениям как своих друзей, так и неприятелей, и могла по своему усмотрению делиться информацией с союзниками.

Сегодня Вашингтон не перестаёт повторять, что китайский гигант Huawei может представлять угрозу для всех компаний и государств, которые пользуются его техническим оснащением для интернета поколения 5G. И тем не менее США ни разу не предоставили доказательств этим утверждениям, хотя прицельно их искали и даже, как отмечает автор статьи, взламывали главную систему компании в её головном офисе в городе Шэньчжэнь.

«Американцы боятся или даже испытывают паранойю относительно того, что первопроходец 5G-технологий станет для китайской разведки тем же, что и Crypto была для ЦРУ. Рыбак рыбака видит издалека», — комментирует Алекс Ло.

Как объяснил в своей недавней речи бывший министр иностранных дел Сингапура Джордж Йео, США проводят активную кампанию против Huawei не только потому, что опасаются, что китайцы обзаведутся не менее мощным потенциалом для наблюдения, но и потому, что китайское оборудование не даст Америке поддерживать масштабы её слежки на привычном уровне.

США боятся, что Huawei играет нечестно. Но, по словам Йео, американцам так же не понравится, если китайская компания будет играть по правилам, потому что тогда в её системах не будет лазеек, которыми могли бы воспользоваться сами США. Благодаря информации, обнародованной разоблачителем Эдвардом Сноуденом, мы знаем, что американские разведслужбы, вроде ФБР или АНБ, нередко пользовались подобными лазейками в системах американских IT-гигантов, таких как Apple, Google, Facebook или Microsoft.

Йео уверен, что сегодня все системы уязвимы, поэтому единственный выход — проявлять бдительность.

«Если мы будем пытаться катить все бочки лишь на одну компанию или одну страну, мы отвлечёмся от возможных угроз, исходящих от других источников», — резюмирует обозреватель South China Morning Post.