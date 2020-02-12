WSJ: США обвинили Huawei в скрытом использовании «лазеек» в сетях

По утверждению американских властей, в их распоряжении оказались доказательства того, что Huawei может скрытно получать доступ к мобильным сетям в различных странах через так называемые интерфейсы законных перехватов. Вашингтон уже поделился этой информацией со своими союзниками в попытке помешать их сотрудничеству с китайской компанией, пишет The Wall Street Journal.

Власти США считают, что Huawei может скрытно получать доступ к мобильным сетям по всему миру с помощью специальных «лазеек». Таким образом Вашингтон пытается убедить союзников отказаться от сотрудничества с китайской компанией, пишет The Wall Street Journal.

Когда производители телекоммуникационного оборудования продают свою продукцию операторам сотовой связи, закон требует, чтобы они создавали способы, позволяющие властям подключаться к сетям. В то же время эти компании обязаны гарантировать, что не смогут получить доступ к этим системам без согласия оператора.

Только сотрудники правоохранительных органов или уполномоченные должностные лица допускаются к так называемым интерфейсам законного перехвата. Ведь доступ к ним регулируется соответствующими законами и протоколами, поясняет издание.

Но, по словам американских властей, Huawei создала оборудование, которое способно «тайно» проникать в сети через эти интерфейсы без ведома операторов. При этом они не уточнили, где именно китайская компания могла использовать эти «лазейки».

«У нас есть доказательства, что Huawei обладает возможностью незаметно получать доступ к закрытой и личной информации в системах, которые она обслуживает и продаёт по всему миру», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен. В администрации Трампа также утверждают, что о таких способностях китайской компании было известно ещё в 2009 году на ранних этапах эксплуатации технологии 4G.

США на протяжении долгого времени заявляют, что Пекин может заставить Huawei использовать своё оборудование для шпионажа или нарушения работы иностранных сетей. Компания неоднократно отрицала эти обвинения.

В этот раз высокопоставленный представитель Huawei также опроверг предположение, что компания могла получать доступ к интерфейсу так, как это описывают американцы. По его словам, попытка попасть в сеть без разрешения оператора «была бы немедленно раскрыта».

По словам официальных лиц США, Вашингтон в течение нескольких месяцев делился разведданными с союзниками, в том числе Британией и Германией. На прошлой неделе часть материалов была рассекречена, чтобы обеспечить их более широкое распространение.

Этот шаг стал «тактическим разворотом» со стороны американских властей. Ведь ранее они утверждали, что им не нужно представлять убедительных доказательств того, какой «угрозой» Huawei является для безопасности других стран, обращает внимание The Wall Street Journal.

Впрочем, администрации Трампа так и не удалось убедить Лондон отказаться от сделки с Huawei по созданию сетей 5G. Более того, накануне представитель британского правительства заявил изданию, что полученная от США информация оказалась не новой и уже была учтена при анализе возможной угрозы китайского телекоммуникационного оборудования.