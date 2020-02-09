Der Standard: китайский «глобальный альянс» оспорит мировое господство Google Play

Google Play не доступен в Китае, где все магазины приложений принадлежат местным компаниям, пишет Der Standard. И вот теперь сразу несколько китайских технологических гигантов вознамерились обосноваться за пределами КНР и тем самым покончить с господством американского конкурента на мировом рынке Android, сообщает австрийское издание.

Магазинов приложений для Android существует множество. Большинство пользователей, однако, признают только один — Play Store компании Google, которая «почти в одиночку господствует» на этом рынке, пишет Der Standard.

Есть, правда, одно исключение: Google Play не доступен в Китае, где все магазины приложений принадлежат местным компаниям, отмечает австрийская газета.

И вот теперь сразу несколько крупных китайских технологических компаний вознамерились обосноваться за пределами КНР и тем самым покончить с господством американского конкурента, сообщает издание.

Речь идёт о четырёх концернах из Китая: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo. Именно они намерены объединиться в так называемый Глобальный альянс разработчиков сервисов (Global Developer Service Alliance, GDSA), который, собственно, и должен стать конкурентом Google Play на мировом рынке, уточняет Der Standard.

Запуск же единого магазина приложений GDSA китайский квартет, который в настоящий момент контролирует около 40% мирового рынка Android, запланировал на март этого года — для начала в девяти странах, включая Россию и Индию, вносит ясность австрийская газета.

«За то, что китайские производители решили объединиться именно сейчас, следует — хоть и не напрямую — благодарить политику Соединённых Штатов. Ведь торговый запрет против Huawei продемонстрировал компаниям, насколько их доходы зависят от решений в Вашингтоне, и поэтому их стремление создать альтернативные структуры кажется вполне логичным», — подчёркивает издание.