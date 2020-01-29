Sky: «всё равно что пускать к себе КГБ» — США о решении Британии сотрудничать с Huawei

Вашингтон выразил недовольство относительно решения Лондона позволить Huawei разработку сетей 5G на британской территории. В администрации Дональда Трампа заявили, что «разочарованы» шагом правительства Бориса Джонсона, а в сенате призвали тщательно пересмотреть отношения между британскими и американскими спецслужбами, передаёт Sky News.

Британские власти решили позволить Huawei помочь в создании своих высокоскоростных сетей 5G. Лондон пошёл на этот шаг, несмотря на опасения со стороны США и ряда других стран в отношении китайского технологического гиганта, сообщает Sky News.

Работа, которую Huawei проведёт в Соединённом Королевстве, будет сопровождаться рядом ограничений. Но этих мер недостаточно, чтобы развеять опасения критиков, которые считают, что участие компании в проекте позволит Пекину получить доступ к секретным данным.

В администрации Дональда Трампа заявили, что США «разочарованы» решением Британии. В результате от Белого дома будут всё настойчивее требовать пересмотреть существующий обмен сведениями между спецслужбами двух стран, отмечает телеканал.

Решение британского правительства вызвало бурю негодования среди некоторых однопартийцев Трампа. Член комитета сената по разведке республиканец Бен Сасс заявил: «Такова печальная правда: наши особые отношения стали менее особыми, после того как Соединённое Королевство приняло с распростёртыми объятиями работающих на полицейское государство коммуняк из Huawei».

Ещё один сенатор Том Коттон заявил, что позволять китайской компании разрабатывать 5G в Британии — это «всё равно что в годы холодной войны разрешать строить свою телефонную сеть КГБ». Он призвал власти США подвергнуть «тщательному разбору американо-британский обмен разведданными».

Технология 5G, оказавшаяся в центре спора, предполагает намного более высокие скорости передачи данных и обеспечивает связь с большим количеством объектов и мест. Ожидается, что она приведёт к следующей волне инноваций, среди которых автомобили с автоматическим управлением или возможность проводить хирургические операции удалённо с помощью роботов, поясняет Sky News.

Huawei является ведущим мировым поставщиком мобильных сетей, её оборудование считается доступным по цене и высоким по качеству. Однако критики утверждают, что китайское законодательство может заставить компанию заниматься шпионажем, хотя её представители отвергают эти обвинения.

В рамках принятого британскими властями решения Huawei не будет предоставлять «ядро» 5G — компонент, который отслеживает подключение смартфонов к сетям и помогает управлять трафиком данных. Она также не будет иметь доступа к таким секретным локациям, как ядерные объекты и военные базы.

В Huawei заявили, что их «обнадёжило» заявление британских властей. «Это основанное на фактических данных решение приведёт к созданию более совершенной, безопасной и рентабельной телекоммуникационной инфраструктуры будущего», — сказал вице-президент компании Виктор Чжан.

Решение по 5G было принято в весьма непростое время. Правительство Бориса Джонсона пытается заключить новую торговую сделку с США и в то же время рассчитывает развивать отношения с Китаем, обращает внимание Sky News.