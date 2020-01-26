Times: сделка с Huawei грозит Джонсону «дипломатической войной» с Трампом

На следующей неделе британское правительство собирается принять решение по сделке с Huawei о создании телесети пятого поколения. Вашингтон, выступающий против этого соглашения, предупреждает Лондон, что сотрудничество с китайской компанией может подорвать безопасность Соединённого Королевства и создаёт риск раскола его «особых отношений» с США, пишет The Sunday Times.

Бориса Джонсона предупредили, что он движется к «дипломатической войне» с Дональдом Трампом и «ожесточённому скандалу» в кабмине. Всё потому, что Лондон планирует представить китайской телекоммуникационной компании Huawei доступ к разработке сети 5G в Соединённом Королевстве, пишет The Sunday Times.

Накануне американский президент заявил британскому премьеру, что предоставление зелёного света этой сделке станет серьёзной угрозой для национальной безопасности. Она создаёт риск раскола трансатлантических отношений, что может омрачить намеченные на следующую пятницу празднования по случаю брексита, на осуществление которого Джонсон потратил три года, отмечает издание.

Трамп предложил Джонсону, чтобы Америка и Британия вместе создали альтернативу предложению Huawei. Но власти Туманного Альбиона считают, что на это уйдёт слишком много времени, обращает внимание The Sunday Times.

Три американских сенатора, в том числе бывший кандидат в президенты Марко Рубио, пошли на беспрецедентный шаг. Они обратились к Совету Национальной безопасности Великобритании, призвав министров не открывать новую уязвимую телесеть технологическому гиганту, «имеющему тесную связь с китайской разведкой».

Ранее глава Минфина США Стив Мнучин решил действовать с помощью кнута и пряника. Он назвал сделку с Huawei «угрозой критически важной инфраструктуре» и, в то же время, предложил «выделить большое количество ресурсов» на американо-британское торговое соглашение, если Лондон согласится с требованием Вашингтона и откажется от сотрудничества с китайской компанией.

Британское правительство собирается принять решение по сделке в следующий четверг. И, как ожидается, этот шаг вызовет бурю негодования в правительстве. Один из источников издания сравнил проблему с «распространяющимся по миру» коронавирусом: «Huawei — это китайский вирус следующей недели».

Министр внутренних дел Прити Пател и министр обороны Бен Уоллес противятся сделке с Huawei. В то же время другие правительственные чиновники «вынуждают» Джонсона разрешить китайской компании создать «периферийные части» сети пятого поколения, исключив стратегически важные локации.

Но американские сенаторы утверждают, что интегрированность британской сети 5G «исключает» довод Джонсона о том, что Huawei ограничится лишь разработкой её «границ». «Действия компании демонстрируют отчётливое хищническое и проблемное поведение», поэтому её необходимо исключить из проекта в интересах особых отношений между Лондоном и Вашингтоном, считают Рубио и его коллеги.

Госсекретарь США Майк Помпео также пытается убедить правительство Великобритании отказаться от Huawei. Но министры опасаются, что секретарь кабмина и советник по национальной безопасности Марк Седвилл проигнорирует беспокойство Америки, чтобы довести сделку до конца.

«Он (Седвилл. — ИноТВ) пытался заранее всё обставить, прежде чем министры скажут своё слово, — заявил изданию один из источников. — Такие люди, как Прити (Пател. — ИноТВ), не сдадутся без боя».

Трамп и его политическая команда грозят прекратить обмен разведданными с Лондоном, если сделка с Huawei всё-таки состоится. Но, по утверждению представителей британских спецслужб, американские коллеги заверили их, что подобное не произойдёт, пишет The Sunday Times.