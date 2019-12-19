Ведущий CNBC: Китай обходит нас с сетями 5G, как когда-то СССР в космосе

США уступают Китаю в мобильных технологиях пятого поколения точно так же, как ранее отставали от СССР в начале космической гонки. С таким заявлением выступил ведущий CNBC Джим Крамер. Он также предположил, что Америка может нагнать Поднебесную при слиянии двух телекоммуникационных гигантов T-Mobile и Sprint.

Китай обгоняет США по внедрению беспроводных сетей 5G, что напоминает о ранних этапах космической гонки с Советским Союзом. Такое мнение высказал ведущий CNBC Джим Крамер.

«Это напоминает ситуацию со спутником, когда русские были впереди нас, — заявил журналист в эфире передачи Squawk on the Street. — Это очень похожая ситуация».

СССР одержал множество побед над США в начале космической гонки. Сначала он вывел на орбиту искусственный спутник в октябре 1957 года, раньше Америки. Затем в апреле 1961-го советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе.

В сентябре 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» стала первым аппаратом, достигшим поверхности естественного спутника Земли. Однако в итоге США обошли СССР, отправив первого человека на Луну в июле 1969-го, отмечает CNBC.

Конкуренция между Вашингтоном и Пекином в технологии 5G вышла на первый план в этом году после того, как администрация Трампа приняла ряд жёстких мер против китайского технологического гиганта Huawei. Американские власти обвинили компанию в том, что она представляет угрозу национальной безопасности, напоминает телеканал.

5G — это мобильная сеть следующего поколения, которая обещает более высокие скорости передачи данных, меньшую задержку сигналов и другие возможности для поддержки технологических новинок, включая автомобили с автоматическим управлением. Технология ещё не получила широкого распространения в США, но существуют большие надежды, что её охват заметно увеличится в следующем году, подчёркивается в статье.

Между тем, согласно отчету компании Deloitte за 2018 год, Поднебесная вводит 5G в работу быстрее остальных стран, в том числе США. С 2015 года Китай израсходовал на инфраструктуру беспроводной связи примерно на $24 млрд больше, чем Америка. В ноябре сеть пятого поколения начала работать в 50 китайских городах.

Компания T-Mobile запустила общенациональную сеть 5G в США, но она использует низкий диапазон. Это означает, что она способна обеспечивать слегка улучшенную скорость в зданиях и доступна в гораздо большем количестве мест, чем её конкуренты.

Некоторые из сверхширокополосных сетей 5G от компаний AT&T и Verizon дают обратный эффект. Они обеспечивают сверхбыструю скорость, но работают только в очень маленьких зонах, непосредственно возле находящейся снаружи вышки, обращает внимание CNBC.

Но текущее лидерство Китая в 5G совсем не означает, что гонка уже окончена, говорят эксперты. По их мнению, множество технологических инноваций дают США преимущество в долгосрочной перспективе. Некоторые также предполагают, что возможное слияние T-Mobile и Sprint станет ключевым способом, который позволит Америке сократить разрыв с Китаем в мобильной сети пятого поколения.

Крамер — один из сторонников этой идеи. По его словам, без слияния T-Mobile и Sprint у США не появится «надёжного конкурента», способного соперничать с Китаем в сфере 5G.

Сделка была одобрена Минюстом и Федеральной комиссией по связи, но обе компании всё ещё отстаивают своё право на слияние в суде. Власти некоторых штатов утверждают, что индустрия беспроводной связи и без того слишком консолидирована, чтобы сокращать число основных игроков на рынке с четырёх до трёх, заключает CNBC.