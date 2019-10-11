Forbes: Европа сомневается в 5G, но Huawei гарантирует «независимость» от Пекина

Власти ЕС опубликовали новый доклад об опасности чрезмерной зависимости от одного поставщика 5G-оборудования, в особенности если он принадлежит к стране с «не слишком высокими демократическими стандартами». По мнению обозревателя Forbes Зака Доффмана, Европа начала склоняться к позиции США относительно угрозы распространения китайских технологий, хотя сам Huawei гарантирует, что не зависит от китайских национальных интересов.

Мало было Huawei проблем с его новыми смартфонами без полной версии Android и прочей поддержки американских IT-гигантов, так ещё и ухудшилась ситуация, пишет обозреватель Forbes Зак Доффман. Теперь, по всей видимости, неприятности ждут китайского гиганта ещё и на фронте 5G-технологий.



Европа неожиданно выразила опасения относительно изначальных планов доверять 5G китайцам. В докладе, опубликованном 9 октября, власти ЕС предупреждают, что мобильная связь поколения 5G в сочетании с новейшими технологиями, вроде искусственного интеллекта, усиливает риски того, что враждебно настроенное государство может заполучить контроль над ключевыми объектами инфраструктуры, транспортом и даже над компьютерными системами правоохранительных органов. Как сообщало ранее агентство Bloomberg, в документе нет конкретных упоминаний Китая или Huawei, однако доклад сулит потенциальные запреты, к примеру, ограничивающие зависимость от одного поставщика 5G-оборудования, в особенности когда этот поставщик базируется в стране с «не слишком высокими демократическими стандартами».



По данным Bloomberg, ЕС хочет предотвратить «кошмарный сценарий», согласно которому с распространением 5G-технологий хакеры-злоумышленники и враждебно настроенные государства захватывают контроль над электросетями, системами коммуникации полиции и даже над бытовой техникой. Автор статьи подчёркивает, что самые опасные хакеры мира работают на определённые страны, в том числе на Китай и Россию. «Как всегда, в мире кибервойн всё между собой связано», — комментирует Доффман.



Как напоминает журналист, за день до того, как вышел доклад ЕС, США объявили о введении санкций в отношении китайских компаний, разрабатывающих системы наблюдения и распознавания лиц, — за пособничество в «нарушении прав человека». Похоже, «стремительное распространение китайских технологий стало открыто признаваемой угрозой Западу — по крайней мере именно такое впечатление складывается от последних санкций и предупреждений США и Европы», отмечает автор статьи.



В европейском докладе высказываются опасения, что некоторые государства могут оказать давление на поставщиков 5G-оборудования, чтобы упростить кибератаки в национальных интересах. Кроме того, существует распространённое мнение, что китайские компании при необходимости обязаны помогать государству ради обеспечения национальной безопасности, хотя Huawei это утверждение отрицает. Стоит признать, что в целом не до конца ясно, кому вообще принадлежит китайский гигант.



Таким образом европейским странам не рекомендуется целиком и полностью полагаться на одного, читай, китайского поставщика в деле внедрения 5G-технологий. Естественно, это плохие новости для Huawei. Компания надеялась, что вопреки увещеваниям Вашингтона проблем в Европе всё же не будет и запретов удастся избежать. Но доклад на уровне всего Евросоюза явно свидетельствует об обратном.



Доффман убеждён, что в США европейским докладом будут очень довольны и постараются запустить свои лоббистские машины и поддержать его по максимуму, чтобы добиться ограничений на деятельность Huawei в ЕС. В основную идею доклада также удачно вписывается позиция Вашингтона, согласно которой он не станет делиться своими разведданными с союзниками, работающими с технологиями Huawei 5G.



Со своей стороны китайская компания упирает на свою «независимость» и подчёркивает, что кибербезопасность является для неё приоритетом. Huawei попросила европейцев придерживаться их изначального мнения: опираться на факты, а не просто пытаться обвинить отдельные государства и предприятия.



Да, в своём докладе ЕС не называет ни Китай, ни Huawei, но в данной ситуации трудно подумать о ком-то другом «с не слишком высокими демократическими стандартами», учитывая, что основными конкурентами Поднебесной в 5G выступают Швеция, Финляндия и Южная Корея, добавляет обозреватель Forbes.