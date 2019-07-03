Guardian обвинила китайских пограничников в слежке за туристами

Пограничная служба в китайской провинции Синьцзян «тайно» устанавливает шпионское приложение на телефоны путешественников, прибывающих из Киргизии, утверждает The Guardian. По словам издания, программа ищет на устройствах туристов экстремистские материалы или другую информацию, которую Пекин считает «проблематичной».

Китайская пограничная служба тайно устанавливает шпионское приложение на телефоны туристов и скачивает их личные данные. Всё это является частью «интенсивной слежки» за отдалённой провинцией Синьцзян, пишет The Guardian.

По утверждению издания, китайские власти уже «ограничивают свободу» мусульманского населения в регионе. Они разместили на улицах камеры с поддержкой технологии распознавания лиц и заставляют жителей провинции устанавливать на смартфоны программы отслеживания их местоположения.

Но новое расследование, проведённое The Guardian и его международными партнёрами, показало, что целями Пекина также становятся гости Синьцзяна, которые пытаются попасть в регион из соседней Киргизии через переходный пункт Эркештам. Согласно показаниям туристов, китайские пограничники регулярно проверяют информацию на их электронных устройствах.

Само издание, академики и эксперты в сфере кибербезопасности предполагают, что приложение, используемое китайской пограничной службой, ищет на смартфонах информацию, которую правительство КНР считает «проблемной». Например, мусульманскую экстремистскую литературу и различные руководства по обращению с оружием.

В то же время приложение разыскивает и другие материалы — от поста на Рамадан до литературы о Далай-ламе и музыке японской рок-группы Unholy Grave. Ещё один файл из чёрного списка — самоучитель американца Роберта Грина «33 стратегии войны», отмечает The Guardian.

По словам свидетелей, китайские пограничники забирают телефоны у приезжающих в Синьцзян и затем уходят с ними в отдельную комнату. Айфоны подключают к специальному считывающему устройству, а на смартфоны с ОС Android с этой же целью устанавливают специальное приложение.

Затем в большинстве случаев это приложение удаляется, прежде чем телефон возвращается владельцу. Но иногда путешественники обнаруживали, что программа всё ещё находится на их устройстве.

Туристы заявляют, что власти не предупреждали заранее о проверке и не сообщали, какие именно приложения или информацию они ищут. Кроме того, неясно, куда поступают и как долго хранятся все собранные данные.

Не существует каких-либо подтверждений, что эти данные используются для дальнейшего отслеживания маршрута туристов. Но собранная информация вкупе с подробностями о местонахождении устройства позволяет китайским властям обнаружить владельца телефона, считае издание.

Согласно официальной статистике, ежегодно Синьцзян посещают порядка 100 млн человек, среди которых есть местные и иностранные туристы. Но большинство попадают в провинцию не через Эркештам, обращает внимание издание.

«Мы уже знаем, что за жителями Синьцзяна, особенно тюркскими мусульманами, установлено в регионе круглосуточное многомерное наблюдение. Но то, что обнаружили вы, выходит за эти рамки. Получается, что даже иностранцы подвергаются подобному массовой и незаконной слежке», — заявила в интервью The Guardian представитель правозащитной организации Human Rights Watch Майя Вонг.