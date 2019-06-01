Times: МВД Германии раскритиковали за попытку «подорвать» свободную прессу

МВД ФРГ предлагает законопроект, который расширяет полномочия спецслужб, позволяя им использовать для слежки вирусные программы и правительственных хакеров. Глава ведомства Хорст Зеехофер уверяет: эта инициатива призвана бороться с экстремистами, но его слова не убеждают немецких журналистов. Они опасаются, что в результате реализации этого плана пострадает свобода печати, сообщает The Times.

Министерство внутренних дел Германии планирует расширить полномочия своих разведывательных структур по проведению слежки, что позволит им взламывать журналистские компьютеры и «подорвёт один из столпов свободной прессы». С таким предупреждением выступают правозащитники, пишет The Times.

По словам издания, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер подготовил законопроект, который позволит представителям спецслужб устанавливать так называемые «государственные трояны» на электронные устройства. Кроме того, благодаря этому документу, который критики уже окрестили «каталогом оруэллианских фантазий», полиции станет проще привлекать к работе правительственных хакеров.

Помощники Зеехофера настаивают, что цель этой инициативы — «привести в гармонию» полномочия структур и ускорить расследования. Но существуют опасения, что в случае его принятия этот закон позволит властям конфисковать у журналистов информацию без судебного ордера.

В немецкой прессе проводятся параллели с делом Spiegel 1962 года, когда полицейские устроили обыск ведущего новостного издания и арестовали нескольких его редакторов. Причиной послужил утечка информации от высокопоставленного генерала.

Зеехофер уверяет, что законопроект призван «бороться с террористами и экстремистами, а не журналистами». Но с его утверждением не согласны представители берлинского филиала международной организации «Репортёры без границ».

Руководитель отделения Кристиан Мир считает, что немецкое МВД «перешло черту». «После упразднения редакционной конфиденциальности представители СМИ и их источники утратят основу доверия, которая позволяет им работать вместе», — полагает он.