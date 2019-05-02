France Info: французские журналисты обвиняют полицейских в намеренной жестокости

Более 350 журналистов подписали открытое письмо, в котором обличают насилие со стороны полиции по отношению к репортёрам, освещающим акции «жёлтых жилетов». В опубликованном на сайте France Info тексте они призывают остановить произвол стражей правопорядка и помочь наиболее уязвимым представителям своей профессии, тем самым защитив свободу слова во Франции.

После заключения под стражу журналиста, освещавшего протесты «жёлтых жилетов» 20 апреля, более 350 медиа, репортёров и фотографов в своём открытом письме выступили против применения насилия к представителям своей профессии со стороны полиции, пишет France Info.

В первых строках своего обращения журналисты напоминают, что каждый день работают на месте событий для отражения реального положения дел. Они часто выходят на передовую социальных конфликтов и столкновений демонстрантов с силами правопорядка и понимают связанные с этим риски. Однако, отмечают подписавшиеся, с началом движения «жёлтых жилетов» и ростом насилия их работа стала небезопасной и практически невыполнимой. Такое ухудшение условий труда, по их мнению, связано не с агрессивностью протестующих, а в большой степени с действиями полиции.

Французский сайт приводит жалобы журналистов на «преднамеренное желание» помешать им освещать события на демонстрациях. «В последнее время не проходит ни одной акции протеста без случаев физического насилия или оскорбления репортёров стражами правопорядка,» — пишут они в своём письме и перечисляют, какие насильственные действия имеют в виду: презрение, постоянное обращение на «ты», запугивание, угрозы, оскорбления, а также попытки уничтожить или отобрать собранный материал, удаление информации с карт памяти, удары дубинкой, предумышленное и целенаправленное применение слезоточивого газа, применение травматического оружия и газовых гранат.

Как заявляют репортёры, бывали случаи, когда у них конфисковали защитные маски, шлемы и очки перед началом акции, несмотря на удостоверение о профессиональной деятельности. «Все виды насилия привели к физическим (ранения), психологическим травмам или финансовым потерям (разбитое или конфискованное оборудование),» — говорится в письме журналистов, которые ощущают себя преступниками в глазах полицейских.

Недавние аресты и помещение под стражу представителей новостных СМИ за «участие в митинге с целью совершения разрушительных и насильственных действий» стали последней каплей. В своей публикации на сайте France Info подписавшиеся отмечают, что в своём мартовском докладе Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека, призвала Францию навести порядок и осудила чрезмерное применении силы во время протестов «жёлтых жилетов», в частности, использование спецоружия LBD 40.

Правозащитные организации Amnesty International и «Репортёры без границ» также критикуют полицейский произвол по отношению к журналистам, а составители письма напоминают, что демократическое государство не вправе определять границы свободы прессы и принципы её работы.

Наконец, в своём заявлении на странице France Info представители различных медиа просят обратить внимание на особенности своей профессии. Большинство работают в качестве независимых журналистов и находятся в уязвимом положении. Несмотря на публикации в крупнейших французских и международных изданиях, из-за большой конкуренции и ненормированного графика не у всех есть профессиональное удостоверение, которое требуют стражи правопорядка. Однако не оно определяет, является ли человек журналистом, как и не полиция должна решать, имеет ли он право работать в этом качестве и освещать происходящие события. Поэтому подписавшиеся требуют, чтобы государство приняло необходимые меры для прекращения преследований со стороны органов правопорядка.

В заключение составители письма обращаются к Комиссии по выдаче удостоверения профессионального журналиста (CCIJP) с просьбой принять во внимание изменившиеся профессиональные условия. «Выдавая удостоверения журналистам, — говорится в открытом письме на сайте France Info, — Комиссия выразит свою солидарность с самыми незащищёнными представителями нашей профессии и встанет на защиту свободы прессы во Франции».