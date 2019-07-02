Euronews: «экстремистов к ответу» — Пекин призвал наказать штурмовавших парламент Гонконга

Официальный Пекин призвал привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, виновных в насильственных действиях и штурме Законодательного собрания в Гонконге. Как сообщает Euronews, в коммюнике, выпущенном канцелярией Госсовета КНР демонстранты, выступавшие против разработки закона об экстрадиции, были названы экстремистами, а Гонконг — «специальным административным районом Сянган».

Во вторник официальный Пекин поддержал власти и полицию Гонконга и призвал привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, виновных в насильственных действиях и штурме Законодательного собрания. В коммюнике, выпущенном канцелярией Госсовета КНР Гонконг называется «специальным административным районом Сянган», а демонстранты, выступавшие против разработки закона об экстрадиции, цитата, «экстремистами, которые под предлогом протеста против внесения правительством поправок в соответствующие акты в крайне насильственной форме атаковали здание законодательной власти», конец цитаты.

Три недели назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставил целью наладить механизм экстрадиции из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

На улицы, по большинству оценок, вышли до двух миллионов человек. Полиция применяла против участников антиправительственных выступлений слезоточивый газ и дубинки.

Уже объявлено, что комплекс правительственных зданий 2 июля будет полностью закрыт по соображениям безопасности.

Дата выхода в эфир 02 июля 2019 года.