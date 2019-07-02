Euronews: «экстремистов к ответу» — Пекин призвал наказать штурмовавших парламент Гонконга
Столичные ветеринары рассказали о правильном уходе за собаками, сообщает Newinform. Рекомендации приурочены ко Дню собак, который отмечается 2 июля.
Певица Пелагея стала хедлайнером фестиваля «Петербург Live», который запланирован на 12 июля. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на организаторов.
Россиянка Анна Калинская потерпела поражение от представительницы Польши Магды Линетт в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Стали известны победители Архитектурной премии Москвы. Жюри работало в два этапа. Сначала были выбраны финалисты, затем — лауреаты.
Спасатели предупредили об интенсивности метеорологических явлений с 19:00 2 июля до 18:00 3 июля в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В деловой программе Московского урбанистического форума могут принять участие не менее 7 тыс. представителей из 33 стран.
Зампред Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филипп прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре вместе с СК, ФСБ и МВД проанализировать практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и принять меры по совершенствованию контроля за законностью решений.
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Спортивный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».
В центре Санкт-Петербурга ограничат движение из-за речного карнавала, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной прокуратуры.
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении двух авиадебоширов, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Мотострелки и танкисты Западного военного округа провели учения в Ленинградской области, сообщает телеканал «Звезда».
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков.
Российская сторона заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, его сумма составила примерно €33 млн, сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
В Оренбурге состоялось обсуждение федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением правительства России 31 мая 2019 года. Об этом сообщает RIA56.
Эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях, проданных на российском рынке. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Россияне Константин Семёнов и Илья Лешуков потерпели поражение от бразильцев — Алисона и Альваро Фильо — в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила, что в стране зафиксировали вспышку неизвестного вируса.
Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич в матче первого круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Президент России Владимир Путин поручил МВД при необходимости подготовить предложения по предоставлению дополнительных преференций гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекест» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал уход из команды российского форварда Артемия Панарина.
Очаг возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды, сообщили в Министерстве обороны России.
Специалисты, расследующие причину крушения самолёта в Техасе, обнаружили бортовой самописец.
Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда Зе Луиша в португальский футбольный клуб «Порту».
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа создать механизм для сглаживания ценовых колебаний на авиакеросин на внутреннем рынке.
Защита 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлении в Москве людей напитками и их ограблении, обжаловала его арест. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Маргарита Корина.
Администрация города Тулуна, пострадавшего в результате паводков, объявила о намерении провести вакцинацию населения в течение десяти дней. В город доставили 4200 доз вакцины от гепатита А и дизентерии.
Автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал рекомендации туристам, путешествующим на своих машинах.
Глава МИД Китая Ван И назвал встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына важным шагом в верном направлении для достижения консенсуса в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.
Стали известны самые популярные российские города с морскими музеями и судостроительными предприятиями, сообщает Newinform со ссылкой на «Турстат».
В Волжском районе обезвредили артиллерийский снаряд времён Первой мировой войны, сообщает kp.ru.
В Министерстве обороны России сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали победу над колумбийками Дианой Риос и Юли Айялой в третьем матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
Президент Сирии Башар Асад выразил поддержку Ирану на фоне обострения ситуации в отношениях с Соединёнными Штатами.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительной сделку, из-за которой ветеран Великой Отечественной войны осталась без квартиры в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU.
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина пробились в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
В Киеве сотрудники полиции изъяли партию кокаина весом в 400 кг.
В Костянском переулке в Москве нашли клад из монет XIX—XX веков, сообщает kp.ru.
В Генпрокуратуре России заявили, что пренебрежение правилами дорожного движения водителями является главной причиной ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА Новости.
Гендиректор ПАО «Ильюшин» Юрий Грудинин опроверг сообщения СМИ о том, что из компании уволились несколько топ-менеджеров и сотрудников.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» может обменять российского нападающего команды Никиту Гусева.
Пекин сделал представление Лондону из-за заявления министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который поддержал право жителей Гонконга на мирный протест. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал свой переход в португальский футбольный клуб «Порту».
Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, сообщил, что продолжение сотрудничества с московским «Локомотивом» является приоритетом для его клиента.
Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России.
Московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил о достижении соглашения с португальским «Порту» по трансферу нападающего Зе Луиша.