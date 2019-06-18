Fox News: Китай не готов к новым пошлинам США — экономика уже трещит по швам

Дональд Трамп «только рад влепить Китаю дополнительные пошлины», и, хотя Пекин надеется выкрутиться с помощью манипуляций с американской политической системой, его экономика к новым ограничениям Вашингтона не готова, заявил публицист Гордон Чанг в интервью Fox News. Судя по показателям, китайская экономика начинает «трещать по швам» и отчаянно нуждается в американском рынке, подчеркнул эксперт.

А теперь давайте поговорим о том, как разворачивается ситуация, с автором книги «Грядущий крах Китая» (The Coming Collapse of China) Гордоном Чангом. Похоже, разворачивается не лучшим для китайцев образом, Гордон.

ГОРДОН ЧАНГ, публицист, автор книги «Грядущий крах Китая»: Да, явно не лучшим. Между странами накопилось немало вопросов в преддверии двусторонней встречи на саммите G20, если она вообще состоится. Между прочим, пока Пекин не подтвердил информацию о том, что Си Цзиньпин встретится с президентом Трампом. Среди этих вопросов фигурируют не только те, которые вы уже упомянули? — Гонконг и торговое противостояние. Сейчас ведь, на этой неделе, Си Цзиньпин едет в Северную Корею…

Да, точно.

ГОРДОН ЧАНГ: …и, я уверен, он это делает, чтобы подразнить США сотрудничеством по вопросу ядерного разоружения и взамен получить уступки в торговых отношениях. Это будет всем встречам встреча.

Знаете, с этими протестами в Гонконге… Конечно, глава администрации Гонконга Кэрри Лам отозвала законопроект об экстрадиции. Но она не свернула полностью эту инициативу, лишь приостановила её рассмотрение, так что оно может возобновиться.

Китайские власти, по всей видимости, захотели со всем завязать, но Лам они не бросили. Какие выводы здесь можно сделать?

ГОРДОН ЧАНГ: Ну, они не могут бросить её прямо сейчас, Нил. Нужно смотреть, будет ли она всё ещё у власти спустя месяцев шесть. И большинство людей в Гонконге считают, что не будет, потому что представители всего политического спектра сходятся во мнении, что Лам больше не способна эффективно выполнять функции главы администрации. И в принципе, можно понять почему. Ведь, с точки зрения PR, Лам провоцировала одну катастрофу за другой, и именно она ответственна за эти многолюдные толпы протестующих, наводнившие улицы Гонконга.

Как нам утверждают, президент, по его собственным словам, «только рад влепить Китаю дополнительные пошлины». Только это сказал министр торговли Уилбур Росс. А Китай-то вообще готов к такому развитию событий?

ГОРДОН ЧАНГ: Не думаю. Как мне кажется, они уверены, что могут манипулировать американской политической системой, чтобы обеспечить достаточно сильное давление на президента Трампа.

Но понимаете, на данный момент китайская экономика уже начинает трещать по швам. В прошлом месяце она, скорее всего, начала замедляться. Предвестником этого, пожалуй, стали показатели продаж автомобилей, которые снизились уже на 16,4 процента после 11 месяцев падения подряд. Это худшая статистика за месяц, которая когда-либо была зафиксирована. По сравнению с прошлым годом объёмы импорта упали на 8,5 процента, и это явно свидетельствует о снижении уровня внутреннего спроса.



Так что у этой экономики серьёзнейшие проблемы, и им сейчас отчаянно нужен американский рынок, Нил.

Дата выхода в эфир 17 июня 2019 года.