MSNBC: Трамп признался, что принял бы компромат на противника от русских

Президент США «ошеломил» американские СМИ, заявив, что не видит ничего дурного в получении компромата на политического противника от иностранной державы. В интервью ABC News Трамп заявил, что не считает это «вмешательством в выборы» и что такое происходит в американской политике сплошь и рядом.
В эфире из Вашингтона Крис Мэтьюс. Сегодня у нас есть важная экстренная новость. Президент сделал ошеломительное признание, заявив ABC News, что без проблем принял бы от иностранной державы компромат на политического противника. На самом деле Трамп отверг мысль о том, что иностранная помощь вообще должна рассматриваться как вмешательство в выборы. Только послушайте!
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, главный политический корреспондент ABC News: Если на этот раз иностранцы — Россия, Китай, кто-нибудь ещё — предложат вашему избирательному штабу информацию об оппоненте, ваш штаб должен принять эту информацию или позвать ФБР?
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Думаю, можно сделать и то, и другое. Может быть, это интересно послушать. Я не… Нет ничего плохого в том, чтобы послушать. Если бы из какой-то страны, скажем, из Норвегии, позвонили: «У нас есть информация о вашем оппоненте!» — что ж, наверное, я бы хотел её услышать.
ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Вы хотите подобного вмешательства в наши выборы?
ДОНАЛЬД ТРАМП:Это не вмешательство. У них есть информация. Думаю, я бы её принял. Если бы я решил, что что-то не так, я бы, возможно, обратился в ФБР. Если бы я решил, что что-то не так. Но когда кто-то предлагает оппозиционное исследование*… «Давайте вызовем ФБР!» — да у ФБР агентов не хватит! Если поговорить с конгрессменами, только откровенно, они все это делают и всегда делали. Такова жизнь. Это называется «оппозиционное исследование».
Такое признание — после двух лет! После двух лет и доклада Мюллера. И теперь мы знаем мотивы президента. «Нет ничего плохого» в том, чтобы получить компромат от русских! Шокирующее заявление со стороны президента, победившего на выборах 2016 года с помощью Москвы! Только подумайте, какой сигнал это подаёт иностранным правительствам по всему миру: в 2020 году избирательный штаб Трампа готов иметь с вами дело!
Дата выхода в эфир 12 июня 2019 года.
* Оппозиционное исследование — американский термин, обозначающий сбор материалов о политическом противнике с целью его компрометации, а также полученные в ходе этой работы компрометирующие материалы (прим. ИноТВ).
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