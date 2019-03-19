Fox News: скандальное досье на Трампа «проверяли» с помощью репортёров-любителей

Оплаченное Демократической партией антитрамповское досье продвигали такие авторитетные люди, как сенатор Джон Маккейн и директор Национальной разведки Джеймс Клэппер. При этом автор скандального документа использовал «любительские» методы проверки информации, сообщает Fox News.
С каждым днём «российское» досье выглядит всё менее убедительным и всё более грязным. Только что рассекреченные показания его автора, Кристофера Стила, показывают, что для проверки своих «исследований» Стил, возможно, прибегал к помощи любителей — в буквальном смысле слова.
С последними подробностями — главный корреспондент Fox News по вопросам разведки Кэтрин Херридж, она давно следит за этой историей. Кэтрин?
КЭТРИН ХЕРРИДЖ, главный корреспондент Fox News по вопросам разведки: Спасибо, Такер! Добрый вечер! Это рассекреченные материала иска российского олигарха против BuzzFeed по делу о клевете, и они показывают, как антитрамповское досье распространялось во время выборов 2016 года.
Записи суда подтверждают, что Дэвид Крамер — в то времяпомощник покойного сенатора Джона Маккейна — передал досье BuzzFeed News и ещё примерно десятку репортёров. Крамер сказал суду, что автор досье, бывший британский шпион Кристофер Стил, выбрал именно его, чтобы «оппозиционное исследование»*, проплаченное демократами, выглядело более авторитетно.
Стил признал под присягой, что пытался проверить досье с помощью истории, присланной на CNN мобильным репортёром. «Оппозиционное исследование» велось под руководством Гленна Симпсона из Fusion GPS.
Цитирую (показания Дэвида Крамера. — ИноТВ): «Я думаю, им казалось, что лучше передать (досье. — ИноТВ) высокопоставленному республиканцу, а не демократу. Потому что, я полагаю, по их представлениям, если бы это был демократ, от доклада бы отмахнулись, как от политических нападок».
Бывший глава контрразведки ФБР Билл Пристап также подал вот эту декларацию, подтверждающую, что первые 33 страницы досье ФБР получило от Маккейна в декабре 2016 года, когда документы уже поступали из других источников.
Пристап также подтвердил, что президента Обаму ознакомили с непроверенным досье высокопоставленные сотрудники разведки, в том числе тогдашний директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, за десять дней до инаугурации (Трампа. — ИноТВ). То есть примерно тогда же, когда BuzzFeed опубликовал досье онлайн. Такер?
Потрясающая история. Большое спасибо, Кэтрин Херридж!
КЭТРИН ХЕРРИДЖ: Пожалуйста!
Дата выхода в эфир 15 марта 2019 года.
* Термин из политической жизни США, означающий, по сути, сбор компрометирующей информации о политических противниках (прим. ИноТВ).
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