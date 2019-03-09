Fox: что бы ни доказал Мюллер, демократы не оставят попыток переиграть выборы

Главная цель «российского расследования» с самого начала заключалась в том, чтобы переиграть результаты президентских выборов 2016 года, пишет журналист Fox News. И теперь, когда спецпрокурор Мюллер скорее всего вынесет вердикт об отсутствии доказательств «сговора» Трампа и России, демократы не остановятся и продолжат множить обвинения, полагает автор статьи.

Судя по всему, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера близится к концу, пишет журналист Fox News на сайте телеканала, однако, по его словам, похоже, что никаких доказательств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией он не обнаружил. Но при этом такой исход не помешает демократам «двигаться дальше», как они сами заявили.

Так, глава судебного комитета палаты представителей Джерри Нэдлер уже готовит почву для расследования против Майкла Коэна и запрашивает документы, которые могли бы дать ему рычаги против Трампа. «Иными словами, это никогда не кончится», — делает вывод автор статьи. Демократы будут множить бесконечные расследования против членов нынешней администрации, которые на самом деле похожи на «политическое возмездие», по оценке журналиста.

Расследование Мюллера они скорее всего назовут слишком узким, если оно не сможет подтвердить их «фантазии» про вину Трампа. И это притом, что следователи опросили сотни людей, включая десятки членов администрации. Кроме того, как отмечает автор статьи, по сути федеральный судья дал резолюцию, что расследование Мюллера имеет неограниченный характер, когда Пол Манафорт безуспешно пытался доказать, что обвинения в его адрес выходят за рамки этого дела.

К тому же самые высокопоставленные чины отчитывались перед конгрессом об этом расследовании, и не было ни одного свидетельства, что на него оказывалось хоть какое-то давление со стороны правительства. Так что получается, что команде Мюллера дали крайне широкие полномочия для расследования, так что они смогли заниматься любыми вопросами, которые считали связанными с этим делом.

Однако демократы ведут себя так, будто расследование Мюллера всегда было лишь начальной точкой, «дорожной картой» для дальнейшего — возможно, бесконечного — расследования. И стратегия демократов ясна — тянуть администрацию Трампа в болото расследований, которые будут спонсироваться из казны, на основании той предпосылки, что работа Мюллера тем или иным образом была неадекватной.

«Даже если Мюллер полностью оправдает кампанию президента, демократы никогда не оставят своих попыток переиграть волеизъявление американского народа на президентских выборах 2016 года. В этом с самого начала и заключался весь смысл охоты на ведьм, связанной с «российским делом», — делает вывод журналист Fox News.