Обозреватель CNN: далеко не все американцы верят словам Маккейба о связях Трампа с Россией

Старший политический обозреватель CNN Роб Браунштейн утверждает, что не все американцы верят бывшему исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу в том, что касается связей администрации президента США Дональда Трампа с Россией. По словам Браунштейна, он склонен согласиться с Маккейбом в беспрецедентности связей, однако большинство американцев предпочтут подождать завершения расследования специального прокурора Роберта Мюллера.
ЭНДРЮ МАККЕЙБ, бывший исполняющий обязанности директора ФБР:Это невероятно. Мне кажется, прежде нам не приходилось видеть ничего подобного. Я не знаю больше ни одного случая, когда бы проводилось расследование подобных любопытных связей администрации президента с Россией. Множество приближённых к президенту людей, а также членов его кампании поддерживали связи с россиянами, людьми, связанными с российской разведкой. Нескольким из них были предъявлены обвинения, кто-то был признан виновным или дал признательные показания в причастности ко всем видам различных преступлений.
И вновь, The New York Times утверждает, что президент высказывался против расследования своих предполагаемых связей с Россией или критиковал его более 1100 раз. Вам не кажется, что он слишком часто возражает?
РОН БРАУНШТЕЙН, старший политический обозреватель CNN: Я считаю, что весьма справедливо сказать, что связи между членами этой кампании, которые стали представителями администрации президента, с Россией совершенно беспрецедентны, по крайней мере, на фоне предыдущих девяти кампаний, что мне приходилось освещать. Не было ни одного иностранного правительства, которое бы поддерживало столь тесные связи, как связи с администрацией Трампа.
Однако прислушаются ли американцы к Маккейбу, который рассказал о своём опыте, это другой вопрос. Мне кажется, он представлен в более выгодном свете, пока, в сущности, придерживается фактов, сообщает о том, с чем столкнулся, работая на президента. Например, впечатляющие слова Трампа о том, что он верит Владимиру Путину, а не американской разведке в том, что касается ракетного потенциала Северной Кореи. Я не знаю, будет ли он в итоге воспринят как тот, кто может лучше всего судить о том, насколько этот ярлык подходит президенту. Мне кажется, множество американцев предпочтут подождать решения Роберта Мюллера.
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