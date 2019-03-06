Fox News: «российское дело» мертво, но продолжает резвиться, как безголовый цыплёнок

Показания Майкла Коэна дают однозначный ответ на вопрос о том, был ли сговор между избирательным штабом Трампа и Россией, однако демократы по-прежнему что-то расследуют и рассылают повестки, сообщает Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, эта ситуация напоминает непридуманную историю с цыплёнком, прожившим целых полтора года, после того как ему отрубили голову.

Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight! Этот выпуск мы хотели бы начать с истории безголового цыплёнка Майка. История кажется невероятной, но она правдива и показательна. И вот как она начинается. В один осенний день 1945 года фермер Ллойд Олсен с запада Колорадо пошёл на скотный двор, чтобы принести что-нибудь к ужину. Жена сказала, что хочет курятины, так что Олсен нашёл и обезглавил топором пятимесячную птицу по имени Майк. Но потом произошла странная вещь: Майк не умер. На самом деле он прожил ещё целых полтора года! Достаточно долго, чтобы стать гастролирующей диковинкой, но в конце концов задохнулся и умер в номере мотеля в Финиксе. Грустная история.



Вопрос в том, как Майк прожил 18 месяцев без головы. Учёные предлагают ряд объяснений того, как ему это удалось. Но настоящая причина проста: Майк понятия не имел, что его убили, так что просто продолжал жить. Майк был слишком туп, чтобы умереть.



Нечто очень похожее произошло на этой неделе с «российским расследованием». Два года нам твердили, что российское правительство и избирательный штаб Трампа в 2016 году каким-то образом сговорились. Подробности были скудны, и, чтобы выяснить, что же именно произошло, мы оплатили расследование спецпрокурора и ряд расследований в конгрессе. А потом, на прошлой неделе, демократы достигли цели. Они привели идеального свидетеля — кому, как не ему, во всей Америке знать, что именно было у избирательного штаба Трампа с Россией! Речь идёт о Майкле Коэне.



Майкл Коэн десять лет был личным адвокатом Дональда Трампа. Предполагалось, что общение Трампа с Коэном было конфиденциальным и защищённым. То есть Трамп мог свободно сказать Коэну всё что угодно. Если есть хоть один человек, который бы слышал о сговоре с Россией из первых уст и во всех подробностях, то это Майкл Коэн. И если кто-то с радостью во всех подробностях рассказал бы о сговоре с Россией конгрессу, это тоже Майкл Коэн. Майкл Коэн ненавидит Трампа. Он неоднократно горячо заявлял об этом.



Итак, на прошлой неделе демократы на Капитолийском холме привели Коэна к присяге и задали ему вопрос о сговоре с Россией. Вот что за этим последовало.



ДЕББИ ВАССЕРМАН-ШУЛЬЦ, конгрессмен США: Исходя из того, что вы знаете, господин Трамп стал бы лгать — и лгал ли о сговоре и координировании действий с русскими на каком-либо этапе предвыборной кампании?



МАЙКЛ КОЭН, бывший адвокат Трампа: Как я уже говорил в своих показаниях, я бы не стал использовать слово «сговор».



Вот! Майкл Коэн говорит, что сговора с Россией не было. Это последнее слово. После двух лет самая надуманная шпионская история за всю историю Америки резко заканчивается. «Российская» теория заговора мертва. Её прикончили раз и навсегда, словно обезглавили топориком на пне, в прямом телеэфире. Но вот поворот: никто в Вашингтоне этого, похоже, не замечает! Они понятия не имеют, что сейчас произошло. Как безголовый цыплёнок Майк, они продолжают бегать вокруг, врезаясь то в одно, то в другое.



На самом деле они по-прежнему рассылают повестки! Вчера юридический комитет палаты представителей издал по меньшей мере 81 повестку — для физических лиц, организаций и госучреждений, которые могли бы располагать компрометирующей информацией о Дональде Трампе. Информацией, которой — по какой-то необъяснимой причине — не располагал его личный адвокат с десятилетним стажем. Очевидно, это ну совсем-совсем секретная информация!



Если всё это кажется немного безумным, готовьтесь! Вчера мы узнали от CNN, что это только начало.



ВУЛЬФ БЛИЦЕР, ведущий CNN: Сегодня опубликовали 81 имя физических лиц и организаций, вы ожидаете, что их будет больше?



ДЭВИД ЧИЧИЛЛИНЕ, конгрессмен США: Да, очень скоро появятся новые имена, новые запросы о документах…



Новые имена, новые запросы о документах. Если бы вам потребовалось вкратце изложить всю демократическую платформу, хватило бы этих двух предложений: «Больше повесток! Голосуйте за нас, мы будем расследовать!» Ха-ха-ха!



Дата выхода в эфир 05 марта 2019 года.