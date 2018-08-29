Fox News: CNN опростоволосился, пытаясь вбить ещё один гвоздь в «крышку гроба Трампа»
В июле CNN сообщил о сенсации: Майкл Коэн, а значит, и президент Трамп, знал о встрече его сына с россиянкой, заявлявшей, что у неё есть компромат на Хиллари Клинтон, чего и так предостаточно. Это стало одним из тысяч последних гвоздей в крышку гроба президентства Трампа.
Однако теперь Ланни Дэвис, жутковатый юрист Хиллари, который сейчас защищает жутковатого юриста Трампа, догадайтесь кого, говорит, что у его жутковатого клиента не было данной информации. А сейчас оказывается, что именно жутковатый Дэвис был анонимным источником, который сообщил жутковатому CNN эту жутковатую информацию. И CNN растиражировал её, при этом уча этике нас. Так что CNN оказался в затруднительном положении.
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