Fox News: CNN опростоволосился, пытаясь вбить ещё один гвоздь в «крышку гроба Трампа»

Fox News сообщает, что CNN оказался в затруднительном положении, так как источник телеканала отказался от ранее анонимно сделанного заявления о том, что Дональд Трамп знал о встрече своего сына с россиянкой, готовой предоставить компромат на Хиллари Клинтон. При этом отмечается, что на основе этой информации телеканал создал свою крупнейшую сенсацию за год.

В июле CNN сообщил о сенсации: Майкл Коэн, а значит, и президент Трамп, знал о встрече его сына с россиянкой, заявлявшей, что у неё есть компромат на Хиллари Клинтон, чего и так предостаточно. Это стало одним из тысяч последних гвоздей в крышку гроба президентства Трампа.

Однако теперь Ланни Дэвис, жутковатый юрист Хиллари, который сейчас защищает жутковатого юриста Трампа, догадайтесь кого, говорит, что у его жутковатого клиента не было данной информации. А сейчас оказывается, что именно жутковатый Дэвис был анонимным источником, который сообщил жутковатому CNN эту жутковатую информацию. И CNN растиражировал её, при этом уча этике нас. Так что CNN оказался в затруднительном положении.

От источника их крупнейшей за год истории у нас мурашки бегут по коже. Вы следите за этим? Хотел бы я не следить. Каждый раз душу «отстирывать» приходится. В отличие от остальных СМИ, которые проглатывают подобные истории вне зависимости от источника. Они как пьяные парни в три часа ночи, которые съедят печенье «Поп-тартс» с пола, если есть кетчуп. Так что когда Авенатти появляется у них в студии, CNN приходит в восторг, как фанаты Бибера с пропусками за кулисы, а почему? Да только потому, что это поддерживает историю, которой нас всё никак не прекратят кормить СМИ.

Два года назад они яростно кричали против избрания Трампа, а сейчас во всё горло кричат об импичменте. Авенатти, Коэн и Дэвис — три дневных блюда, которые СМИ ежедневно поглощают. Но чревоугодие — это грех. Неудивительно, что они кажутся такими глупыми и медленными. И то, о чём они рассказывают сейчас, — лишь слухи, скармливаемые с ложечки жутковатыми личностями, которые стремятся к наживе, власти или славе. Я бы так хотел игнорировать их всех, но что там продолжает повторять тот парень?

КРИС КУОМО, ведущий CNN: Длинная неделя? Отдохните с бокальчиком, и давайте во всём разберёмся. Многое необходимо выяснить, что скажете? — Давайте во всём разберёмся. Нам на это потребуется два часа, что скажете? — Давайте во всём разберёмся.

Давайте во всём разберёмся. У меня есть идея получше, как насчёт: давайте будем точны.

Дата публикации 28 августа 2018 года.