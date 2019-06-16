CGTN: за пошлины против Китая платить приходится американским покупателям

С повышением пошлин на продукцию китайского производства до 25% американские магазины мебели вынуждены повышать цены, ведь финансовое бремя поставщики возлагают на них, передаёт CGTN. Некоторые продавцы даже вводят отдельную графу сбора, «на пошлины», чтобы показать своим покупателям, что за торговую войну с Пекином во многом приходится платить простым американцам.

В прошлом месяце администрация Трампа вновь повысила пошлины на импортируемые из Китая товары, и теперь многим американским бизнесменам приходится держать удар. После того как пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов выросли с 10 до 25 процентов, как сообщает Марк Нью, розничным торговцам мебели приходится приспосабливаться к новым условиям.

В магазине мебели The Furniture Market в городе Модесто, расположенном в Калифорнийской долине, жизнь идёт своим чередом.

ФРЭНСИС О’БРАЙЕН, совладелец магазина мебели The Furniture Market: Видите, здесь основание из дерева.

Пока покупатели ищут себе товары по нраву, среди представленных образцов мебели в глаза бросается кое-что ещё: объявление о повышении цен с указанием причин.

ФРЭНСИС О’БРАЙЕН: Все сборы и пошлины платит импортёр. Затем, повышая цены, он перекладывает свои расходы на меня, а я перекладываю их на покупателя. Если бы я просто сразу включал всё это в стоимость продукции, покупатели бы не понимали, что они оплачивают пошлины.

Ведь наш президент и его администрация говорят американским гражданам, что пошлины на них никак не сказываются, они их не платят — китайцы платят. Но Китай-то как раз ничего не платит — платят американские покупатели.

ФЕРНАНДО ГУЕВАС, покупатель: Ну он всё-таки честный человек. Он сразу говорит: вот почему всё дорожает. И нам, например, сейчас нужен диван, и, наверное, мы лучше возьмём его сегодня, чем через неделю, когда цены, может, будут ещё выше.

ФРЭНСИС О’БРАЙЕН: Этот стол точно из Китая.

Поскольку среди тысяч позиций мебели непросто отследить, как именно пошлины повлияли на цену каждой из них, О’Брайен вывел средний коэффициент повышения цен на всё — 3,75 процента.

МАРК НЬЮ, корреспондент CGTN: В The Furniture Market надбавки не скрывают. Вот один из последних заказов. Здесь отдельной строкой ясно обозначено: пошлинная надбавка 3,75 процента, что по этому чеку даёт прибавку в стоимости в 73 доллара 46 центов.

В другом магазине At Home, также принадлежащем этой семье, супруга О’Брайена Пэмела избрала другой подход.

ПЭМЕЛА О’БРАЙЕН, совладелица магазина товаров для дома At Home: Каждый день, стоит мне открыть письмо, — там повышение цен, опять повышение.

At Home, в котором продаётся мебель и сотни позиций товаров для дома, пытается избежать влияния ситуации, равномерно распределив повышение цен.

ПЭМЕЛА О’БРАЙЕН: Несмотря на повышение пошлин до 25 процентов, мы не собираемся перекладывать все надбавки на плечи покупателей — частично что-то будем платить мы сами. Но по сути своей, это налог. Налог.

По оценкам Пэмелы О’Брайен, под действие новых пошлин попадают по меньшей мере 90 процентов товаров её магазина — даже те, на которых указано, что они были произведены в Америке.

ПЭМЕЛА О’БРАЙЕН: Я связываюсь с производителем и спрашиваю, почему нам повысили цены. А он мне объясняет, что их собирают воедино в США, но отдельные части приобретаются по всему миру. Если взглянуть на саму подушку внутри, оказывается, что она китайского производства.

Как рассказывает Фрэнсис О’Брайен, чтобы избежать дополнительных расходов, многие мебельные фабрики переместили свои производства за пределы Китая — в страны вроде Вьетнама и Камбоджи. Предприниматель уверен, что эти меры ударят и по Китаю тоже, но при этом выражает свои опасения по поводу долгосрочного негативного влияния ситуации на американский бизнес.

ФРЭНСИС О’БРАЙЕН: По мере того как в Китае растёт экономика и повышается уровень жизни, они начнут становиться огромным рынком для нас. И мы будем хотеть иметь возможность продавать свою продукцию на этом рынке. И если сегодня мы сожжём все мосты, я не знаю, что будет через 30—40 лет.

По мнению О’Брайена, с обозначением дополнительных надбавок из-за пошлин пока он не потерял покупателей. Бизнесмен просто хочет, чтобы его покупатели знали, что за торговую войну приходится платить — и по большей части делать это приходится им самим.

ФРЭНСИС О’БРАЙЕН: Финальная обработка вот этой кожаной обивки происходит в Китае.

Марк Нью, CGTN, Модесто, Калифорния.

Дата выхода в эфир 14 июня 2019 года.