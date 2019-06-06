SCMP: Зеленскому придётся выбирать между китайскими деньгами и поддержкой Запада

Китай с его обильными инвестициями, не требующими ни реформ, ни нововведений, выглядит привлекательной перспективой для нового президента Владимира Зеленского, пытающегося вернуть к жизни украинскую экономику. Однако в условиях торговой войны между Пекином и Вашингтоном рано или поздно Киеву придётся выбирать между финансированием «без обязательств» и политической поддержкой Запада, считает South China Morning Post.

Воодушевлённый своей убедительной победой на недавних выборах, новый президент Украины Владимир Зеленский может обратиться за помощью к Китаю, чтобы спасти экономику своей страны, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, с ВВП $2963 на душу населения в 2018 году, что ниже, чем у Ирака и Венесуэлы, Украина остаётся «одной из беднейших стран Европы» и «отчаянно нуждается» в любых инвестициях. И уже к 2020 году Пекин обойдёт Москву в роли крупнейшего торгового партнёра Киева. Уже сейчас торговый оборот между Украиной и Китаем в два раза превышает торговый оборот страны с США. И в этом есть свои проблемы.

«Украина не может игнорировать экономические реалии XXI столетия. Может, с политической точки зрения, мы и направлены на Запад, но нельзя игнорировать тот факт, что Китай будет для нас самым важным торговым партнёром», — комментирует профессор Татьяна Шталь из Харьковского национального экономического университета им. Семёна Кузнеца.

В отличие от финансовой поддержки западных стран и МВФ, как настаивает Пекин, его инвестиции не требуют от Украины никаких дополнительных обязательств. Предприниматель Игорь Коломойский, владелец канала, на котором Зеленский впервые предстал перед соотечественниками в образе президента, считает, что Запад вообще должен простить Киеву его внушительные долги.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание», — обратился бизнесмен к западным партнёрам во время недавней пресс-конференции.

На этом фоне экономические успехи Китая выглядят очень привлекательными для Киева, который одним из первых объявил о своей поддержке инициативы Пекина «Один пояс — один путь» в 2013 году. По мнению украинского экономиста Алексея Куща, более активное сотрудничество с Китаем вместо США поможет стране избавиться от статуса «Сомали Восточной Европы» и стать «Исландией Восточной Европы».

В то время как в Америке сегодня царят антикитайские настроения, украинский бизнес смотрит на Пекин совершенно другими глазами. Чтобы набрать очки в глазах украинской общественности, Китай недавно сделал партнёру несколько больших подарков, включая новые машины скорой помощи, аварийно-спасательные автомобили и $137 млн на современное медицинское оборудование. Также Пекин даёт Киеву крупные займы на строительство новой инфраструктуры.

Такие стремительно развивающиеся экономические отношения между Украиной и Китаем вызывают раздражение у США, «самого влиятельного союзника Киева в его текущем военном противостоянии с Россией». В беседе с украинскими журналистами один из чиновников Пентагона предупредил, что «инвестиции Китая могут представлять собой палку о двух концах». А учитывая, что Вашингтон ведёт с Пекином торговую войну, в один прекрасный момент Украине придётся сделать выбор, заявил один западный дипломат, не пожелавший называть своё имя.

И пока Зеленский всё ещё поддерживает хорошие отношения с МВФ и союзниками, 2019-й уже был объявлен на Украине Годом Китая, подчёркивает South China Morning Post.