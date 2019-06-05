1+1: Зеленский пообщался в Брюсселе с главами ЕС и НАТО
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
В Бразильской конфедерации футбола не исключают возможности, что нападающий Неймар откажется выступать за национальную сборную из-за ситуации вокруг него в связи с делом об изнасиловании.
Телеканал RT продлевает до 24 июня приём заявок на участие во второй ежегодной международной премии для военных корреспондентов Khaled Alkhateb Memorial Awards, учреждённой в 2018 году в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Минск играет колоссальную роль в переговорном процессе сторон конфликта и в будущем необходимо сохранить его статус.
Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
По итогам встречи с руководством «Рубина» наставник команды Курбан Бердыев принял решение уйти со своего поста.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини пригласил российского коллегу Дмитрия Медведева посетить республику по случаю 75-летия освобождения страны от нацизма.
Представитель хоккеиста Павла Дацюка Дэн Мильштейн подтвердил переход нападающего в екатеринбургский «Автомобилист».
Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Интервью главы государства телеканалу «1+1» было записано во время тренировки в спортзале.
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен хотел бы сменить обстановку после шести лет, проведённых в Лондоне.
На Украине 62% граждан выступают за членство страны в Евросоюзе, более половины — за интеграцию в НАТО. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг».
Вратарь сборной России Гилерме считает, что форварду национальной команды Артёму Дзюбе не хватает скорости для игры в воротах.
Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев использовать российскую авиацию для проведения гуманитарных операций.
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.
Бывший баскетболист мадридского «Реала» Хосе Бирюков рассказал, как в начале 1990-х годов стал свидетелем поножовщины в Москве.
Правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019—2022 годы с учётом макроэкономических прогнозов и бюджетной политики.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев покинул свою должность.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву, где планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
В Кировском районе Донецка предотвращён теракт, который планировался во время праздничной молитвы мусульман. Об этом заявили в управлении Народной милиции самопровозглашённой ДНР.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
Шведский футболист американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович обратился к главному тренеру «Наполи» Карло Анчелотти с предложением помочь.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT инициативу Министерства юстиции обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать ребёнку жильё.
Итальянский футбольный клуб «Наполи» заинтересован в приобретении нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как одна из туристических баз в Богородском районе Нижегородской области отказалась принять на летний отдых школьников с ВИЧ.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал итоги своей работы.
Россиянка Евгения Гусева заняла второе место в весовой категории до 71 кг на юниорском чемпионате мира по тяжёлой атлетике в столице Фиджи Суве.
Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с RT рассказал о состоянии музыканта Бари Алибасова, госпитализированного ранее.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, комментируя последствия обстрелов в Донбассе, где, по его словам, погибли три человека.
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе заседания конгресса ФИФА в Париже по-русски поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира 2018 года.
Победитель баскетбольной Евролиги 1995 года в составе мадридского «Реала» Хосе Бирюков рассказал о своём переезде в Испанию из СССР.
Украинский президент Владимир Зеленский в видеоинтервью «Сниданку с 1+1» заявил, что референдум о вступлении страны в НАТО будет проведён, как только украинцы будут достаточно к этому подготовлены.
В работе информационного ресурса ГИБДД произошёл сбой, к настоящему времени специалистам удалось устранить неполадки.
Украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с представителями бизнеса и предложить им инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло заявил, что нападающий Неймар точно примет участие в Кубке Америки в составе национальной команды.
Косаток и белух, находящихся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморском крае, планируется выпустить в дикую природу до конца лета, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников раскрыл подробности драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» соотечественником Александром Овечкиным.
Военно-политическая обстановка на границах СНГ остаётся крайне напряжённой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что при необходимости визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным возможно организовать в сжатые сроки.
Голубика и брусника являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не используют вредные вещества, которые применяются при выращивании больших урожаев клубники, считает эксперт.
Главный тренер новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Александр Точилин ответил на вопросы о возможных трансферах клуба.
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
Против жителя Челябинска, который угрожал взорвать жилой дом, возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении полиции.
Бразильский защитник московского ЦСКА Родриго Бекао согласовал условия контракта с итальянским футбольным клубом «Удинезе».
В Минобороны России опровергают заявление 6-го флота США о «небезопасном перехвате» американского самолёта российским Су-35 над Средиземным морем.
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что теперь россиянин является самым высокооплачиваемым бойцом организации.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать по вопросу противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
Музыкант и продюсер Бари Алибасов, который ранее был госпитализирован, находится в тяжёлом состоянии, заявили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.