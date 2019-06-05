1+1: Зеленский пообщался в Брюсселе с главами ЕС и НАТО

В рамках первого зарубежного визита президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с главами Евросоюза и НАТО. Как передаёт «1+1», Зеленский заявил, что целями реформ для Украины является улучшение стандартов жизни, преодоление коррупции, модернизация страны, а также полноценное членство в ЕС и НАТО.

Первый зарубежный визит. Владимир Зеленский в Брюсселе провёл встречи с главами Евросоюза и НАТО. О переговорах с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером известно лишь в общих чертах: говорили о реформах, борьбе с коррупцией, аннексии Крыма* и российской агрессии. В ЕС заверили в полной поддержке Украины. Других деталей переговоров пока нет: от разговоров с прессой Зеленский и Юнкер отказались.

А вот после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом всё-таки была небольшая пресс-конференция. Зеленский заявил, что готов как к переговорам с Россией, так и к переговорам в минском формате. Столтенберг заверил, что НАТО от слов об открытии дверей для Украины в будущем не отказывается.

Сегодня Зеленский встретится с главным представителем ЕС по вопросам внешней политики Федерикой Могерини и главой Европейского совета Дональдом Туском.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Стратегический курс Украины — достижение полного членства в ЕС и НАТО. Цель всех наших реформ — улучшение стандартов жизни, преодоление коррупции и модернизация страны. И возможно, что так произойдёт лишь при условии сохранения национальной безопасности.

Дата выхода в эфир 05 июня 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).