1+1: у Зеленского готовят стратегию по возвращению Крыма Украине

В команде Владимира Зеленского готовят стратегию по возвращению Крыма Украине. Как передаёт «1+1», пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский собирается обсудить данную стратегию с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО во время первого зарубежного визита в Брюссель.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО во время первого зарубежного визита Зеленского в Брюссель. Как передаёт «1+1», об этом во время брифинга заявила его новоназначенная пресс-секретарь Юлия Мендель.
«Не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определённое решение, это вынесется. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-то слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. Но Крым — это Украина», — подчеркнула она.
По словам Мендель, это подтверждается «и исторически, и дипломатически, и политически, и любыми методами».
Как напоминает украинский телеканал, 4—5 июня у президента Украины Владимира Зеленского запланирован визит в Брюссель, во время которого он проведёт встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и рядом других высокопоставленных чиновников.
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