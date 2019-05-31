Партнёр Зеленского: война в Донбассе затихнет, когда перестанет приносить доход

Бывший бизнес-партнёр президента Украины Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Борис Шефир заявил, что война в Донбассе закончится, если из власти уйдут люди, которые материально в ней заинтересованы. Как пишет «ГОРДОН», Шефир добавил, что считает, что Киеву нужно договариваться с российским президентом Владимиром Путиным.

Совладелец студии «Квартал 95», бывший бизнес-партнёр президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что, если от власти на Украине отстранить людей, материально заинтересованных в войне, она закончится, пишет «ГОРДОН».

«У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход», — заявил Шефир.

Он также считает, что с российским президентом Владимиром Путиным можно было бы договориться.

«Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин – маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив», — подчеркнул Шефир.