Партнёр Зеленского: война в Донбассе затихнет, когда перестанет приносить доход
Министерство юстиции Украины зарегистрировало нового главу партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова для дальнейшего участия политической силы во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА заключил новое соглашение с капитаном команды Сергеем Андроновым.
В Екатеринбурге завели уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки в конном клубе, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.
Северный флот планирует провести экспедиции по маршрутам исследователей XIX века, сообщает Newinform.
В результате столкновения двух автобусов в Перми пострадали шесть человек, сообщает URA.RU со ссылкой на краевой полицейский главк.
Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «Проминвестбанка».
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене будет послом на легкоатлетическом матче Европа — США.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о том, что решения президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
В преддверии финала Лиги чемпионов голкипер «Ливерпуля» Алисон вспомнил ошибки немецкого стража ворот Лориса Кариуса, которые предрешили судьбу матча не в пользу его команды.
В Государственную думу внесён проект закона «О чистоте пива», который предлагает законодательно разделить пиво на «живое» и «мёртвое», запретив тем самым всю рекламу пастеризованного пива и пивного суррогата.
Московский ЦСКА выкупил у «Уфы» контракт 19-летнего защитника Игоря Дивеева, который выступал за армейцев на правах аренды.
Бывшего украинского лидера Петра Порошенко избрали в качестве главы партии «Европейская солидарность». Соответствующее решение было принято на съезде политической силы.
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не причастно к удалению ряда сцен из фильма «Рокетмен» режиссёра Декстера Флетчера о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата. Об этом сообщил премьер непризнанной республики Рамуш Харадинай.
Российский футболист Тимур Жамалетдинов, выступающий за «Лех» на правах аренды из ЦСКА, может продолжить выступления в польском клубе.
США делают всё, чтобы проверить сообщения о казни чиновников в КНДР, которые занимались подготовкой американо-северокорейского саммита в Ханое. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет против «Ливерпуля».
Президент Украины Владимир Зеленский выложил в Facebook фото с тренировки в спортзале президентской администрации.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что главное при переходе футболиста в новый клуб — продолжать совершенствоваться как игроку.
Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, плюнувший в российско-ирландского бойца Артёма Лобова на пресс-конференции перед поединком, заявил, что сделал бы то же самое и с матерью будущего соперника.
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Идлибе, а также свои международные контакты на полях Высшего евразийского экономического совета в Казахстане.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что идёт на поправку, однако ему понадобится некоторое время на восстановление.
Ракетно-космический центр «Прогресс» начал изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Легендарный бразильский футболист Роналдо считает, что победителем финала Лиги чемпионов — 2018/19 станет «Ливерпуль».
Германия и Соединённые Штаты призывают Россию к участию в конструктивном диалоге для урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Кардиохирург Владимир Хорошев прокомментировал RT исследование группы британских и американских учёных, в котором говорится о важности потребления черники для снижения риска болезней сердечно-сосудистой системы.
ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.
Супруга нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, каким образом она поддерживает мужа во время матчей.
Учёные из Великобритании и США выяснили, что употребление черники может снизить риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета у людей, страдающих метаболическим синдромом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не так богата, как Россия. По его словам, Россия может допускать ошибки, но её богатства помогают их исправлять.
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов был признан лучшим футболистом в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2018/19.
Власти Южной Кореи не располагают официальным подтверждением данных СМИ о том, что в КНДР был казнён специальный представитель Госсовета Северной Кореи по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль из-за «провала» американо-северокорейского саммита в Ханое.
Супруга нападающего сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как часто ей удавалось проводить время с мужем во время чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что российский защитник Никита Зайцев может быть обменян в другую команду.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имён выдающихся россиян. Голосование за присвоение им имён знаменитых соотечественников ранее проходило в рамках конкурса «Великие имена России».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о возможности проведения саммита в середине июля. Накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии.
Защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо решил перейти в мадридский «Атлетико».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет принимать участия во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 продолжается в плановом режиме.
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о ликвидации трёх политических партий, в течение семи лет не участвующих в выборах.
Сборная России по футболу проводит тренировочное занятие на базе команды в Новогорске накануне матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после распада СССР Белоруссию «кинули» с советскими рублями, забрав у неё товары и не заплатив.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту жалобы сотрудников ГИБДД Сургута на действия руководства. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
В России могут ввести электронные путевые листы для водителей такси, автобусов и другого коммерческого транспорта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на обновлённую «дорожную карту» Национальной технологической инициативы «Автонет».
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направила 296 заявок в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, излишне политизировано.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в ближайшее время в стране появится новая Конституция либо будут внесены поправки в действующую.