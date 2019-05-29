112: Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Как передаёт «112 Украина», в зоне прилёта аэропорта политика встречали десятки поклонников, журналистов и коллег по партии «Движение новых сил».
Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Как передаёт «112 Украина», самолёт с экс-президентом Грузии приземлился в аэропорту Борисполь.
В зоне прилёта аэропорта политика встречали десятки поклонников, журналистов и коллег по партии «Движение новых сил». Саакашвили летел на рейсовом самолёте из Варшавы.
Как напоминает канал, накануне президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот сразу же заявил, что намерен вернуться. Саакашвили, комментируя своё возвращение и вновь обретённое украинское гражданство, сказал, что соскучился по Украине и по борщу с пампушками. Также Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций.
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