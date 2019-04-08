СТРАНА: Саакашвили «взял Порошенко на слабо» и потребовал вернуть украинский паспорт

Михаил Саакашвили записал очередное видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко. Как передаёт «СТРАНА», бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области «взял Порошенко на слабо» и потребовал вернуть ему украинское гражданство и разрешить въезд в страну.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал своё очередное видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко. Как пишет «СТРАНА», опальный на Украине политик требует вернуть ему украинское гражданство и разрешить въезд в страну. Данное видео Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

«Пётр Алексеевич, вы говорите, что вы изменились, что хотите жить по-закону. Вот вам простой тест на то, действительно ли это так. Вы прекрасно помните, что почти два года назад, воспользовавшись тем, что меня не было в стране, вы лишили меня гражданства.





Это было сделано с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм, потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны.

Именно из-за давления со стороны вашей администрации эти дела до сих пор всячески задерживаются в украинских судах, суды не принимают решений, потому что они не хотят, чтобы я пошёл в Страсбург, потому что Европейский суд сразу вернёт мне гражданство.

Простой вопрос к вам: слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня на Украину? Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый, действительно решили измениться, у вас есть возможность так сделать, поступить как гарант законности, поступить по-человечески правильно», — заявил Саакашвили.

Он также обратился к украинцам, которые поддерживают Порошенко.

«Вы же прекрасно знаете всё, что поступили со мной подло и незаконно, в этом случае же у вас нет сомнений. Посмотрим, как человек, которого вы ещё поддерживаете, на этот раз действительно покажет, что он изменился. Всё возможно. До встречи в Киеве», — пообещал Саакашвили.