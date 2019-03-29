Foreign Policy: Швеции и Финляндии не грозит российское вторжение

Михаил Саакашвили в недавней статье заявил, что наиболее вероятной целью России в ближайшем будущем станут Финляндия или Швеция. Однако, как пишет Foreign Policy, аргументы Саакашвили больше основаны на раздувании образа угрозы, чем на реалистичном понимании нынешней мировой геополитики.
В недавней статье для Foreign Policy бывший грузинский президент Михаил Саакашвили утверждает, что «наиболее вероятной целью России в ближайшем будущем станут Финляндия или Швеция». Как объясняет Саакашвили, «нападая на страну, не входящую в НАТО, президент России Владимир Путин не рискует получить пропорциональный ответ в соответствии с Пятой статьёй. Но, сделав целью европейскую страну, он может рассчитывать, что дома пожнёт плоды общественного одобрения со стороны избирателей, которым сейчас отчаянно нужна какая-то победа».
Однако, как пишет автор материала, аргументы Саакашвили больше основаны на раздувании образа угрозы, российской истерии и плохом анализе, чем на реалистичном понимании сегодняшних межгосударственных отношений в Северной Европе.
Хотя отношения между Россией и Западом и натянуты, в повседневной жизни между ними продолжается довольно обширное сотрудничество. И Финляндия остаётся одной из немногих европейских стран, которые общаются с Россией на самом высоком политическом уровне, стараясь снизить напряжение. Кроме того, Финляндия и Швеция очень серьёзно относятся к своим обязательствам по территориальной обороне.
Финляндия никогда не переставала заниматься территориальной обороной, и сегодня это приносит свои плоды. Швеция же, в свою очередь, после 2014 года переориентировалась на оборону собственной и прилегающих территорий. Кроме того, были увеличены закупки в военной сфере. К тому же Финляндия и Швеция расширили свои уже существующие программы по сотрудничеству — как друг с другом, так и с другими государствами.
«Ведь даже самый большой медведь не станет есть дикобраза. Грузия действительно утратила часть территории в пользу России в 2008 году, когда Саакашвили был президентом Грузии. Из этого опыта можно многое вынести, но он не значит, что Россия начнёт войну против Швеции или Финляндии, чтобы повысить популярность Путина, как утверждает Саакашвили», — заключает автор Foreign Policy.
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