Изданию Ilta Sanomat пригрезились российские «зелёные человечки» в Скандинавии

В последние годы в России среди дипломатов, разведчиков и в силах специального назначения особым спросом пользуются люди, владеющие шведским языком, который, как известно, в Финляндии является вторым государственным. На этом основании издание Ilta Sanomat делает далекоидущий вывод: Россия задумалась о повторении крымской операции в Северной Европе. Поэтому, по мнению автора статьи, скандинавским странам нужно быть готовыми к появлению у себя «зелёных человечков».

27 февраля исполнилось пять лет с тех пор, как мир привели в замешательство так называемые маленькие зелёные человечки. Как пишет издание Ilta Sanomat, без знаков различия, но поразительно хорошо вооружённые военные в костюмах защитного цвета вдруг из ниоткуда появились на Крымском полуострове. И хотя всё указывало на причастность России к происходящему, полной уверенности в происхождении и целях «маленьких зелёных человечков» не было. Операция в Крыму прошла успешно в том числе и потому, что Россия смогла сбить общественность с толку при помощи русского языка. Россия с лёгкостью смогла доставить своих военных в Крым, ведь они не отличались от большей части населения ни внешне, ни языком.

После Крыма в Финляндии тоже начали бояться «маленьких зелёных человечков». Руководство страны стало рассуждать, может ли такой сценарий повториться в Финляндии. Но было ясно, что такой манёвр не прошёл бы так же легко, как в Крыму. Попытку обмана в Финляндии можно было бы выявить старым методом, который использовался ещё в годы гражданской войны, а также для охраны новой границы после обретения Финляндией независимости. Тогда «финскость» проверяли при помощи одного-единственного финского слова — yksi, «один». Человек с русскими корнями произносил это слово как «йукси» — с сильным акцентом. Однако в стране есть и второй государственный язык — шведский.

Автор статьи отмечает, что в Финляндии мало кто задумывался о том, что в нынешней руководящей элите России на удивление много говорящих по-шведски. Именно шведский всегда особенно хорошо подходил для разведки, армии и дипломатии, и Москва использовала его в своих нуждах ещё в советское время. Знание шведского языка дает потенциальному русскому шпиону или дипломату больше возможностей, чем, например, знание финского. На практике шведский язык открывает двери во всю Скандинавию — Швецию, Норвегию, Данию и даже Исландию. Кроме того, русскому шведский язык выучить легче, чем финский.

Многие россияне, которым нужно сотрудничать с финнами, используют именно шведский язык. Так, в период с 1984-го по 1990 год в посольстве Советского Союза в Хельсинки работал дипломат Сергей Иванов, который «на самом деле был шпионом», выполнявшим задания разведки КГБ. В соответствии с открытыми российскими источниками, Иванов изучал в Высшей школе КГБ английский и шведский. Также известно, что он понимает финский язык.

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов также учил в Высшей школе КГБ шведский язык в качестве основного. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв владеет шведским очень хорошо, поскольку жил с отцом-дипломатом в Стокгольме до восьми лет и позже работал в посольстве России в Швеции. Однако, отмечает автор материала, самый неожиданный специалист по шведскому языку сидит в Кремле.

Сергей Иванов однажды рассказал, что иногда развлекается на работе, обсуждая с Путиным шведский язык. Иванов сообщил об этом в интервью нескольким российским газетам в 2013 году.

«Мы говорим и о будущем, но не таком далёком. Иногда говорим о шведском языке», — описал Иванов свой рабочий день с Путиным.

Иванов не сказал конкретнее, какие вопросы, связанные со шведским языком, они обсуждают, но одной из тем, вероятно, была возможность широкого применения шведского и лёгкость в изучении шведского языка с опорой на другие языки.

Как заключает автор статьи, из всего этого следует, что в последние годы в России среди дипломатов, разведчиков и персонала в силах специального назначения особым спросом пользуются люди, владеющие шведским языком. Поэтому возможно, что именно это стало одной из причин, почему власти Финляндии и Швеции принимают «зелёных человечков» настолько близко к сердцу.

«Президент Нийнистё может затронуть интерес Путина к шведскому языку в небольшой неформальной беседе. Нийнистё всегда пользовался случаем блеснуть знанием нескольких предложений на русском языке. Может, в следующий раз ему стоит обратиться к Путину на шведском?» — задаётся вопросом автор материала.