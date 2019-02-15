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ERR: Финляндия, Эстония и Латвия создают региональный газовый рынок с единым тарифом
Сетевые предприятия Эстонии, Латвии и Финляндии подписали соглашение о создании общего газового рынка, который призван обеспечить импорт газа по единому тарифу и упразднить пограничные сборы. Уже в следующем году газ между этими тремя странами пойдёт без дополнительных затрат, что станет важным шагом в направлении единого регионального электрогазового рынка, сообщает ERR.
ERR: Финляндия, Эстония и Латвия создают региональный газовый рынок с единым тарифом
Pixabay

В четверг, 14 февраля, эстонское сетевое предприятие Elering подписало договор с сетевыми предприятиями Финляндии и Латвии о создании к началу 2020 года финско-эстонско-латвийского газового рынка.

Заключённое соглашение даёт возможность обеспечивать по единому газовому тарифу импорт газа в подписавшие договор страны и упразднить пограничные сборы между ними. Это означает, что в следующем году газ пойдёт между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат, передаёт пресс-служба Elering.
 
По словам подписавшего соглашение председателя правления Elering Таави Вескимяги, сделан «важный шаг» в направлении единого регионального электрогазового рынка.
 
Дата публикации 14 февраля 2019 года. 
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источник
ERR Эстония Европа
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