Telegraph: выборы в Европарламент дают популистам шанс «уничтожить ЕС изнутри»

Многие популистские партии в Европе отказываются от ранее анонсированных планов провести в своих странах референдум о выходе из ЕС, пишет The Daily Telegraph. Вместо этого они рассчитывают победить на майских выборах в Европарламент, что даст им возможность лишить Брюссель контроля над блоком, а затем радикально реформировать или упразднить его, считает издание.

Популистские партии рассматривают майские выборы в Европарламент как шанс «лишить Брюссель контроля над ЕС». В результате многие из них решили отложить планы по проведению собственного варианта брексита, чтобы «реформировать или уничтожить европейский блок изнутри», пишет The Daily Telegraph.

На этой неделе партия «Шведские демократы» отказалась от обещания добиться выхода страны из ЕС. Вместо этого её представители говорят, что «подождут и посмотрят», какой эффект на организацию произведёт брексит.

«Чтобы бороться с современной надгосударственной системой, необходимо быть прагматиками. Пока мы будем ожидать итогов брексита, в первую очередь, чтобы вернуть Швеции влияние, необходимо действовать внутри высокой цитадели ЕС в Брюсселе», — написал лидер партии Йимми Окессон в своей недавней статье.

Представитель «Шведских демократов» в Европарламенте Петер Лундгрен попытался объяснить смену приоритетов партии возникновением благоприятных обстоятельств в Брюсселе. «Впервые существует реальная возможность реформировать ЕС изнутри. Именно этим мы займёмся в наступающем мандатном периоде, и вокруг чего будет строиться наша кампания на следующих выборах», — заявил он.

Издание напоминает, что ранее националистическая «Альтернатива для Германии» (АдГ) также отказалась от планов по выходу страны из европейского блока в своём манифесте, посвящённом майским выборам. «Нам нужно не упразднять ЕС, а вернуть его к разумной основе», — заявил лидер партии Александр Голанд.

В 2017 году, будучи членом партии «Истинные финны», Сампо Терхо призывал провести референдум о выходе из европейского блока. Но, став министром по взаимодействию с Евросоюзом, он начал утверждать, что его страна должна «бороться за лучший ЕС, а не выходить из него».

«Лига Севера», которую возглавляет министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, постоянно критикует политику ЕС в отношении миграции, а её союзники из «Движения пяти звёзд» выступают против жёстких налоговых правил европейской организации. Обе партии надеются, что успех на майских выборах даст Риму козырь в его борьбе с Брюсселем.

Марин Ле Пен, лидер французского «Национального фронта», отказалась от «фрексита» после проигрыша во втором туре президентских выборов. Но теперь её партия, которая переименовалась в «Национальное объединение», выступает за радикальное реформирование ЕС, за превращение его в «настоящий европейский проект».

Проевропейские партии и евроскептики изображают грядущие выборы в Европарламент «битвой за душу ЕС». Лидер Франции Эммануэль Макрон и глава МВД Италии Маттео Сальвини регулярно спорят о будущем блока, отмечает Daily Telegraph.