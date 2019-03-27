Forbes: cверхдержавы не попали в топ-10 самых счастливых стран мира

Ни одна сверхдержава не вошла в первую десятку рейтинга самых счастливых стран мира, созданного подразделением ООН по поиску решений стабильного развития, сообщает Forbes. При этом рейтинг, составленный на основе доходов населения, социальной поддержки, ожидаемой продолжительности жизни, свободе, щедрости и доверия к правительству в каждой из стран, возглавила Финляндия. Самыми несчастливыми признаны жители Южного Судана.

Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития обнародовало ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира «Всемирный доклад о счастье», передаёт Forbes. При этом в первой десятке не оказалось ни одной сверхдержавы.

Так, Великобритания получила 15 место в рейтинге, Германия оказалась на 17 позиции. США, где уровень счастья снижается по крайней мере с 2000 года, оказались на 19 строчке рейтинга. Согласно докладу, даже несмотря на окончание мирового финансового кризиса, «годы, прошедшие с 2010, не были благоприятными для счастья и благополучия американцев».

При этом Россия стала 68-ой по уровню счастья населения, а Китай — 93-им.

Открывает десятку самых счастливых стран Финляндия, получающая первое место уже второй год подряд. Прямо за ней расположились Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды.

Странами с самым несчастливым населением в 2019 году признаны Южный Судан, Центральноафриканская республика, Афганистан, Танзания и Руанда.

Forbes отмечает, что при составлении рейтинга национального счастья в 156 странах мира используются шесть факторов: доход населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и доверие к правительству.

Причём каждый год рейтинг имеет разную направленность. В этом году доклад был призван оценить то, как технологии, социальные нормы, конфликты и государственная политика способствуют изменениям в каждой из стран.