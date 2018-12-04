Вести: Украина оказалась в лидерах по частоте банковских кризисов

Украина вошла в тройку стран, в которых чаще всего случались банковские кризисы. Как передают «Вести», по информации Национального банка Украины, на протяжении последних 20 лет в стране кризисы случались трижды.

Украина входит в тройку стран-лидеров по частоте системных банковских кризисов. Как пишут «Вести», на протяжении последних 20 лет в стране они случались трижды.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, последний кризис 2014 — 2016 годов привёл к потере почти 40% ВВП. Последствия этого кризиса негативно повлияли также на банковское кредитование.

Нацбанк также отметил, что для преодоления последствий он полностью реформировал надзор за отдельными банками, а также повысил уровень прозрачности банковской системы и требования к её участникам, в частности к их капиталу, ликвидности, корпоративному управлению и управлению рисками. В Национальном банке подчеркнули, что содействие финансовой стабильности — вторая по приоритетности (после обеспечения ценовой стабильности) функция регулятора, закреплённая в законе О Национальном банке Украины от 2015 года.