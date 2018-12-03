СТРАНА.ua: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге

В рейтинге Global Passport Power Rank 2018 украинский паспорт опустился с 24 на 28 место. Как пишет «Страна.ua», рейтинг составлен согласно спектру возможностей, которые паспорт предоставляет своему владельцу, паспорта оцениваются по их общему безвизовому баллу.
Украинский паспорт опустился с 24 на 28 место в мировом рейтинге сильнейших паспортов. Как передаёт «Страна.ua», украинское гражданство в рейтинге Global Passport Power Rank 2018 граничит с документами Тайваня (28 место) и Макао с Венесуэлой (29 место).
Как пишет издание, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 131 страну. Ещё в 42 странах украинцы могут получать визу по прибытию, а для поездок в 67 стран должны оформлять визу заранее. Украинцам всё ещё нужна виза для поездок в Японию, США, Великобританию, Ирландию и Китай.
Первое место занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его владельца право свободного или с получением визы по прибытию посещение 167 стран. На втором месте расположились паспорта Сингапура и Германии. Их владельцы могут путешествовать без виз в 166 стран, и только в 32 должны оформлять визу.
На третьем месте находятся сразу 11 стран, включая Италию, Швецию, Финляндию, Францию, Испанию, Южную Корею и США. Всего в рейтинге 93 позиции. Афганистан открывает гражданам только 29 стран с безвизовым доступом. Ирак и Пакистан занимают предпоследние места с показателем в 32 и 35 стран соответственно.
Как отмечает издание, рейтинг составлен согласно спектру возможностей, которые паспорт предоставляет своему владельцу. Паспорта оцениваются по их общему безвизовому баллу.
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