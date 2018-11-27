DWN: британские учёные пополнили список причин таяния льдов в Антарктиде

Британские учёные обнаружили радиоактивный источник тепла, из-за которого происходит таяние льдов в Антарктиде, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как полагают в Британском управлении по изучению Антарктики, источник тепла и поверхность земли разделяет слой льда толщиной приблизительно 3 км.

Британские учёные обнаружили радиоактивный источник тепла, из-за которого происходит таяние льдов в Антарктиде, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Своё открытие членам экспедиции удалось сделать благодаря радиолокатору, который с борта самолёта, собственно, и установил источник тепла, отмечает немецкое издание.

Как полагают британские учёные, радиоактивный источник тепла и поверхность земли разделяет слой льда толщиной приблизительно 3 км.

«Процесс таяния льда, за которым мы наблюдаем, возможно, длится уже тысячи, если не миллионы лет», — уточнил ведущий научный сотрудник Британского управления по изучению Антарктики (BAS) Том Джордан.

По его словам, в настоящий момент это процесс ещё не ощутим. Его, однако, необходимо будет учитывать в будущих расчётах климатических изменений, добавил ведущий научный сотрудник Британского управления по изучению Антарктики.

Антарктида, напоминает, в свою очередь, журналист Deutsche Wirtschafts Nachrichten, продолжает оставаться одним их тех немногих регионов планеты, который геологам ещё только предстоит исследовать.