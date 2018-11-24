NTD: шершавый кошачий язык вдохновляет учёных на новые разработки

Учёные в США пытаются скопировать полезные свойства кошачьего языка, чтобы на их основе создать новые полезные разработки. Выяснилось, что язык кошки покрывают острые когтеобразные отростки, которые обычно прижаты к языку — но когда животное вылизывает свою шерсть, они поднимаются вверх. Именно по ним слюна проходит через толстый слой шерсти к коже, и это можно использовать для создания новых технологий, передаёт NTD.

Небольшой кошачий язык может стать основой для огромного числа новых научных разработок. Его шершавая поверхность, возможно, пригодна не только для вылизывания. Учёные из Технологического исследовательского института Джорджии полагают, что полезные свойства языка можно копировать.

АЛЕКСИС НОЭЛ, исследовательница: Думаю, это удивительное исследование! Мы изучаем интересный механизм чего-то очень привычного.

Началось всё с того, что исследовательница Алексис Ноэл заинтересовалась собственным котом Мёрфи.

АЛЕКСИС НОЭЛ: Кот моей семьи Мёрфи решил вздремнуть на одеяле из микрофибры. В какой-то момент запах одеяла показался ему вкусным, он решил его лизнуть. И его язык прилип к ткани.

Единственная научная статья о кошачьем языке, которую удалось найти исследовательнице, была выпущена в 1982 году.

АЛЕКСИС НОЭЛ: Я подумала: почему вообще язык прилип? Сначала решила, что у кошек языки похожи на наждачную бумагу. Затем вернулась в лабораторию — оказалось, что в холодильнике был кошачий язык. Поэтому я стала рассматривать его под микроскопом. Вот так всё началось.

В результате она выяснила, что язык кошки покрывают острые завёрнутые отростки в форме когтя. Они прижаты к языку. Но когда кошка вылизывает свою шерсть, они поднимаются вверх.

Исследовательница также обнаружила на каждом отростке небольшой канал. Ноэл пришла к выводу, что именно по ним слюна кошки проходит через толстый слой шерсти к коже. Это нужно не только для очищения: так кошка охлаждается в жару.

Теперь исследователи хотят запатентовать своё исследование, чтобы разрабатывать разнообразные полезные продукты — например, щётки для чистки ковров или приспособления для нанесения лекарств на кожу питомцев с толстым слоем шерсти.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2018 года.