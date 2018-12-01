ABC: учёные выяснили, что «сибирский единорог» ходил по земле одновременно с людьми
Согласно результатам опубликованного недавно исследования, «сибирские единороги», древние родственники носорогов, вымерли гораздо позже, чем принято считать, и продолжали бродить по земле одновременно с людьми, сообщает ABC News.
Ранее учёные полагали, что представители Elasmotherium sibiricum, также известные как «сибирские единороги», вымерли от 100 тыс. до 200 тыс. лет назад. Однако, как утверждается в опубликованном недавно в научном журнале Nature Ecology & Evolution исследовании, эти животные продолжали существовать и 39 тыс. лет назад — во времена неандертальцев и предков современных людей.
Учёные из Великобритании, России и Нидерландов провели радиоуглеродный анализ 23 фрагментов костей животного, чтобы определить их возраст.
В качестве причин вымирания животных, весивших до 3,5 тонн и обитавших на территории современной России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Монголии и Китая учёные выделяют такие факторы как изменение климата и определённые потребности в диете.
«Анатомия единорога позволяет предположить, что они жили в просторных, покрытых травой степях и по большей части паслись на траве», — рассказал один из авторов исследования Эдриан Листер в интервью лондонскому Музею естественной истории. Хотя «сибирские единороги» были почти вдвое больше современных носорогов, по словам авторов исследования, они были «приучены к бегу». При этом учёные признают, что не знают подробностей и точных деталей, касающихся образа жизни животного, отмечая , что, по всей вероятности, этот вид был довольно редким.
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