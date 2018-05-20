Daily Telegraph: французские учёные по зубам Гитлера доказали, что он умер

Французские учёные, которые получили доступ к останкам Адольфа Гитлера, смогли подтвердить их подлинность, сообщает Daily Telegraph. Кроме того, они подтвердили и основную версию о причинах его смерти, развеяв таким образом различные теории заговора.

Французские исследователи утверждают, что им удалось покончить с теориями заговора вокруг смерти Адольфа Гитлера, пишет Daily Telegraph. Они исследовали сохранившиеся фрагменты его зубов, которые после Второй мировой войны находились в Москве, и пришли к выводу, что он на самом деле умер.

«Зубы аутентичны, в этом не может быть никаких сомнений. Наше исследование доказывает, что Гитлер умер в 1945 году, — приводит издание слова профессора Филиппа Шарлье. — Мы можем покончить со всеми теориями заговора про Гитлера. Он не бежал в Аргентину на подлодке, он не прячется на базе в Антарктике или на тёмной стороне Луны».

В 2000 году эти зубы показывали на выставке в Москве в честь годовщины Победы, а недавно они снова появились в новостях в связи с публикацией мемуаров российской переводчицы, которая работала в Берлине в 1945 году. Там она рассказывает, в том числе, как ей пришлось искать в разрушенном городе медкарту с описанием зубов Гитлера, чтобы сопоставить эти сведения с сохранившимися вещественными доказательствами, и они сошлись.

В марте и июле 2017 года к останкам Гитлера допустили французских учёных, которые смогли увидеть, в том числе, фрагмент черепа с пулевым отверстием. Его морфология полностью соответствовала данным рентген-анализа Гитлера, сделанного за год до смерти.

А в ходе анализа зубов, в частности, было установлено, что на них нет следов употребления мяса — а фюрер на самом деле был вегетарианцем. Также на них были обнаружены голубоватые отложения, что могло свидетельствовать о химической реакции цианистого калия и металла на вставных зубах.

Эти выводы не только подтверждают, что Гитлер умер 30 апреля 1945 года в своём бункере, но также проливают свет на причины смерти, отмечает Daily Telegraph.