Daily Star рассказала, как нацисты планировали превратить Москву в «озеро Гитлера»

После захвата СССР нацистское руководство Германии хотело сровнять с землёй, а затем затопить советскую столицу, пишет Daily Star. По словам британского издания, Гитлер и его окружение считали, что уничтожение Москвы деморализует народ, лишив надежды на сопротивление.

Когда войска Адольфа Гитлера выдвигались из Германии по разным направлениям, нацистское командование рассчитывало на мировое господство в самом прямом его понимании. В 1941 году почти 4 млн немецких солдат вторглись на территорию Советского Союза во время операции «Барбаросса», пишет Daily Star.

По мнению издания, это решение стало «величайшей ошибкой» фюрера. Ведь открытие второго фронта означало, что Германия теряла возможность завоевать Великобританию. Тем не менее лидеры Третьего рейха были уверены в своей победе и составили «шокирующие планы» для оккупированного СССР.

Среди прочего Гитлер планировал «сровнять с землёй» Москву. Нацистское командование считало, что полное уничтожение столицы лишит советских граждан надежды на сопротивление, утверждает британский таблоид, ссылаясь на дневники немецкого генерала Франца Гальдера.

После уничтожения города, где проживало 4 млн человек, нацистский вождь хотел затопить оставшиеся руины. В результате на месте Москвы должно было появиться огромное искусственное озеро — «монумент победы Гитлера и центральный элемент оккупированной России».

Для осуществления этой цели захватчики намеревались открыть шлюзы канала Москва — Волга имени Сталина. Офицеру СС Отто Скорцени было поручено составить планы для захвата близлежащих плотин и создания «озера Гитлера», отмечает издание.

По словам Daily Star, желание Гитлера полностью покончить с советской Россией объяснялось его расистскими идеями. Он считал проживающих в СССР людей «неполноценными по сравнению с истинными арийцами». В результате нацистской оккупации миллионы людей, включая русских, украинцев и другие славянские народы, были убиты или порабощены.

Оккупанты мечтали разделить Советский Союз на шесть частей. Каждая область должна была контролироваться рейхскомиссарами, которые отвечали только непосредственно перед самим Гитлером.

В конце концов, нацисты были выбиты из России советскими войсками и «арктическими зимними морозами огромной страны». После того как армия США высадилась в Европе, Гитлер оказался с двух сторон зажат «напряжённым наступлением», которое завершилось взятием Берлина.

По подсчётам российских властей, общие военные потери СССР в ходе Второй мировой составили более 26 млн человек, обращает внимание Daily Star.