Neue Osnabrücker Zeitung Оригинал

NOZ: в Германии потребовали справедливо оценить вклад СССР в борьбу с Третьим рейхом

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В день годовщины безоговорочной капитуляции вермахта немецкие левые потребовали «справедливо» почтить память погибших советских граждан и солдат, а также оценить по заслугам вклад СССР в борьбу с национал-социализмом, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung. «Едва ли ещё кто знает, что Берлин освободили не американцы, а именно русские», — выразил своё возмущение замглавы фракции левых в бундестаге Ян Корте.
NOZ: в Германии потребовали справедливо оценить вклад СССР в борьбу с Третьим рейхом
Reuters

В день годовщины безоговорочной капитуляции вермахта и окончания Второй мировой войны фракция левых в бундестаге потребовала «справедливо» почтить память погибших советских граждан и солдат, а также оценить по заслугам вклад СССР в борьбу с национал-социализмом, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

Принимая во внимание «беспрецедентное по кровопролитности нападение» Германии на Советский Союз, «обязанность немецкой политики — стремиться к мирному сосуществованию с Россией», заявил в интервью немецкой газете заместитель главы фракции левых в парламенте ФРГ Ян Корте.

Корте также отметил, что ни одна страна не пострадала от рук национал-социалистов так, как Советский Союз.

«В годы Второй мировой войны 27 миллионов советских граждан лишились жизни. Нет ни одной семьи, в которой обошлось бы без жертв. Миллионы российских военных умерли мучительной смертью от голода в немецком плену», — напомнил замглавы фракции левых в бундестаге.

По его словам, немецким политикам необходимо не только признать эти факты, но и отталкиваться от них в процессе выстраивания отношений с Российской Федерацией — ведь на Германии лежит «особая ответственность».

«Едва ли ещё кто знает, что Берлин освободили не американцы, а именно русские, — выразил своё возмущение Ян Корте. — Решающим переломным моментом стал Сталинград на востоке — первое крупное поражение нацистских войск. День высадки союзных войск на западе случился лишь через полтора года».

Люди в Советском Союзе, военные и гражданские, оказали «самое сильное сопротивление нацистскому режиму», констатировал немецкий политик.

Ян Корте поддержал требование установить памятник миллионам жертв «разрушительного военного похода Адольфа Гитлера на восток».

«Это чистейшая ложь, когда утверждают, что это была обычная война и что на ней сражались особенно почётные вооружённые силы Германии», — подчеркнул заместитель главы фракции левых в парламенте ФРГ.

По его словам, за всю историю никто так не нарушал нормы ведения войны, как нацистская Германия во время военного похода против СССР.

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Neue Osnabrücker Zeitung Германия Европа
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