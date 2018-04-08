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Radio Canada: доисторическая муха доказала географическую связь Канады и России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Канадские учёные обнаружили останки скорпионовой мухи, которые очень похожи на экземпляр того же периода, найденный на Тихоокеанском побережье России. По мнению экспертов, это в очередной раз доказывает, что раньше Евразия и Северная Америка имели сухопутную связь, пишет Radio Canada.
Radio Canada: доисторическая муха доказала географическую связь Канады и России

Палеонтолог из Канады Брюс Аршибальд обнаружил доисторическую связь между Канадой и Россией благодаря древнему насекомому, которое жило на земле 53 млн лет назад, пишет на своём сайте Radio Canada. По словам учёного, найденные в заповеднике Макэби останки мухи очень похожи на находки того же периода с Тихоокеанского побережья России.

Связь между двумя континентами удалось установить благодаря работам в районе Кэш Крик в Британской Колумбии (провинция Канады). По мнению учёного, эта скорпионовая муха с цветными крыльями представляет собой дополнительное доказательство географической связи между Канадой и Россией.

Если канадский экземпляр относится к виду Eomerope eonearctica, то её «российская кузина» — Eomerope asiatica. Останки российской особи обнаружили ещё в 1974 году. Её крылья практически прозрачны, тогда как крылья канадского экземпляра имеют небольшой окрас. За исключением этого они практически одинаковые, что вызывает особый интерес.

По мнению палеонтолога, эта схожесть рассказывает о миграции животных и растений через территорию, которая сегодня стала Беринговым проливом. Учёные считают, что миллионы лет назад континенты северного полушария были связаны, но с течением времени из-за движения тектонических плит земная масса раскололась. «Раньше можно было пройти от Владивостока в России до Ванкувера и от Ванкувера до Гренландии и дальше до Европы, не намочив ноги», — приводит Radio Canada слова Брюса Аршибальда.

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