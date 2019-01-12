Forbes: Япония возглавила список самых умных стран мира, а США обошли Россию

В рейтинге самых умных стран, составленном британским порталом Vouchercloud, лидирующие позиции получили азиатские и европейские государства, пишет журналист Дункан Мэдден в Forbes. При этом Мэдден полагает, что за странами Азии будущее нашей планеты.
За небольшой срок пребывания человека на Земле, люди сумели достичь очень многого: расщепили атом, научились путешествовать в космос и изобрели зонты для собак. Всё это, пишет журналист Дункан Мэдден в Forbes, позволяет судить о нас как о весьма умном виде.
Однако большинство, если не все эти достижения — результат коллективных усилий, а не успех отдельного человека. В связи с этим Мэдден задаётся вопросом, население какой страны можно назвать самым умным.
В своей статье журналист опирается на исследование британского портала Vouchercloud, который назвал 25 стран с самым умным населением. В основу составления рейтинга легли количество лауреатов Нобелевской премии в каждой стране, успехи населения в учёбе и уровень среднего IQ.
Рейтинг, в который попали в основном страны Азии и Европы, возглавляет Япония. Оказаться на вершине списка государству позволили высокие показатели по всем трём критериям оценки. Так, Япония заняла пятое место по результатам успеваемости в школах и оказалась на шестой строчке по количеству Нобелевских лауреатов и среднему IQ.
США получили четвёртое место в рейтинге, хотя такому результату страна обязана в первую очередь впечатляющему числу лауреатов нобелевской премии. Их за всю историю США было аж 368 человек. В Великобритании, которая по этому показателю занимает второе место в мире, их в три раза меньше. При этом по уровню IQ США занимают лишь 28 место, а по успехам в учёбе — 13.
И хотя в первой десятке пять европейских стран: Швейцария на втором месте, Нидерланды на пятом, Россия на шестой позиции, Бельгия на седьмой, а Великобритания на восьмой, Мэдден отмечает, что согласно рейтингу, будущее за азиатскими государствами. Так, несмотря на 25 место в списке, Сингапур стал первым по уровню IQ и школьным успехам населения. Однако оказался лишь 73 в списке лидеров по числу Нобелевских лауреатов.
При этом в рейтинге стран по количеству людей, удостоенных одной из наиболее престижных международных премий, больше всего именно западных стран, однако вскоре баланс изменится в пользу стран Азии. Вместе с тем в списке стран по уровню IQ лидирующие позиции занимают именно азиатские государства. Первая западная страна, Финляндия, оказалась лишь на восьмой позиции, пишет Дункан Мэдден в Forbes.
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