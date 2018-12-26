Times: Китай подвинет США с экономического олимпа через 14 лет

К 2032 году Китай сможет обойти США и стать крупнейшей экономикой, считают эксперты независимого американского Центра экономических и бизнес-исследований. Вашингтону же, возможно, придётся испытывать трудности с бюджетным дефицитом. Также, по мнению аналитиков, велика вероятность, что Индия обгонит Францию и Великобританию в десятке мировых экономик, пишет The Times.

Несмотря на торговую войну Дональда Трампа, призванную сдержать экономический рост Поднебесной, уже к 2032 году Китай может стать крупнейшей мировой экономикой, поскольку США грозит кризис, связанный с бюджетным дефицитом, сообщает The Times.



Эксперты независимого американского Центра экономических и бизнес-исследований пришли к выводу, что завершив процедуру выхода из ЕС в следующем году, Великобритания потеряет свои текущие позиции в глобальном рейтинге мировых экономик. Причём со сделкой ли будет осуществлён брексит или нет, не так важно — спада, по мнению специалистов, всё равно не миновать. Но при этом, как утверждают аналитики, крепкий фундамент экономики Соединённого Королевства позволит ей в скором времени вернуть 6 место, которое, по прогнозам, может временно занять Франция.



Если говорить о Париже, то пока, как видно, он так и не смог найти способ уменьшить свой перегруженный государственный сектор, что непременно должно привести к повышению налогов. «Пока эта ситуация не изменится, мы считаем, что рост французской экономики будет идти медленнее, даже чем у Великобритании в период после брексита», — комментируют эксперты. Интересно, что, как прогнозируют американские теоретики, в глобальном рейтинге Индия может обойти и Францию, и Великобританию, если пик ослабления рупии отложится до 2020 года.



Как напоминает The Times, в этом году США объявили Китаю торговую войну и страны начали вводить в отношении друг друга пошлины. Пока, кажется, американскую экономику усиление напряжённости в отношениях с Пекином не трогает. Однако аналитики считают, что это обусловлено недавней налоговой реформой, способствовавшей ускорению роста. Правда, с понижением налогов и увеличением бюджетного дефицита в будущем Америке будет сложнее избежать рецессии.



А Китай в свою очередь, наконец, наоборот, сумел по большей части вывести свою экономику из долгов, в которые ему пришлось залезть, чтобы поддержать рост после финансового кризиса.