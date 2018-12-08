Washington Post: России в мире не доверяют, но её влияние растёт

Несмотря на негативное отношение к России и отсутствие доверия к Путину, влияние Москвы на международном уровне растёт, пишет The Washington Post. Опрос, проведённый исследовательским центром Pew Research в 25 странах, показал, что большинство граждан не одобряют действия России, однако придерживаются мнения, что она стала играть более значимую роль в мире, чем 10 лет назад.

Мир не доверяет Владимиру Путину, но российское влияние продолжает расти, пишет The Washington Post. Результаты опроса, проведённого исследовательским центром Pew Research в 25 странах по всему миру, свидетельствуют о негативном отношении к России и её лидеру.

Тем не менее участники опроса сочли, что влияние России на мировой арене растёт. Несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается страна — «включая американские санкции, геополитическую изоляцию и суровую репутацию» — Путин нашёл способы проецировать власть Москвы на глобальном уровне, отмечает издание.

В таких важных регионах, как на Ближнем Востоке, влияние Москвы так велико, как не было со времён Советского Союза, и нередко Россия соперничает с США. Но хотя Америка и Россия зачастую выступают соперниками в борьбе за власть и влияние на мировой арене, во многих странах к президентам Трампу и Путину относятся примерно одинаково, утверждает американская газета. Результаты исследования центра Pew показали значительные совпадения в том, что касается отрицательного отношения к обоим лидерам. В некоторых странах такие совпадения голосов были огромными: например, в Испании о негативном отношении и к Путину, и к Трампу заявили 83% опрошенных, а во Франции — 77%.

Что касается совпадения в положительной оценке обоих лидеров, в большинстве стран оно наблюдалось редко. Филиппины оказались единственным государством, где большинство респондентов (54%) выразили уверенность в том, что оба президента будут правильно поступать в международной политике.

В большинстве стран, где центр Pew проводил свой опрос, действия Владимира Путина оценивают неодобрительно, обвиняя его в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году или в покушении на бывшего российского шпиона в Великобритании. Во всех 25 странах уверенность в том, что Путин будет предпринимать правильные шаги в мировой политике, выразили в среднем 26% опрошенных, тогда как 63% не были в этом убеждены.

Как отмечается в статье, эти показатели у Путина значительно хуже, чем у Меркель или Макрона, хотя и лучше, чем у Трампа. Большинство опрошенных положительно оценило действия Путина только в двух странах — в Филиппинах (61%) и Тунисе (53%).

Отношение к России в целом оказалось немного более позитивным: в среднем страну положительно охарактеризовали 34%, тогда как 54% высказались о ней неодобрительно. Государствами, в которых Россия набрала большинство благоприятных отзывов, стали Филиппины (63%), Тунис (55%), Южная Корея (53%) и Греция (52%).

В большинстве стран благосклонность к Путину и России за последние годы существенно снизилась, уверяет The Washington Post. В Швеции негативное отношение к России увеличилось с 59% в 2007 году до 79% в 2018 году. Доверие к Путину, и без того невысокое, также уменьшилось, подчёркивает издание. Однако в некоторых странах оно, напротив, повысилось — особенно это заметно в Филиппинах, где обнаружилось увеличение числа доверяющих действиям российского лидера с 38% в 2014 году до 61% в 2018 году.

Но хотя неодобрительное отношение к России распространяется, её влияние в мире растёт — так, по данным Pew, сочли в среднем 42% опрошенных. По их мнению, сейчас Москва играет более важную роль в мире, чем 10 лет назад. 19% придерживаются противоположного мнения, а ещё 28% считают, что влияние России сохранилось на прежнем уровне.

Как пишет американская газета, прямой связи между оценками влияния России и одобрением её действий не наблюдается. Так, всего 23% на Филиппинах сочли, что Москва стала играть более важную роль в мире, и 22% сказали, что она стала менее значимой. Однако в Греции и Тунисе большинство (65% и 59% соответственно) придерживаются мнения, что Россия увеличила своё влияние на международном уровне.

Для сравнения, в среднем 31% опрошенных выразили мнение, что США сегодня играют более значимую роль в мире, чем 10 лет назад, тогда как 70% придерживаются такой позиции в отношении Китая.

По утверждению The Washington Post, Россия не обладает статусом сверхдержавы, как США или даже Китай. Несмотря на огромную территорию и высокую численность населения, её ВВП составляет около $1,5 трлн, что в экономическом плане приближает её к Южной Корее или Канаде. Однако Россия использовала как дорогостоящие политические шаги, такие, как военные операции в Сирии, так и не особенно затратные меры, такие, как многочисленные акты дезинформации, чтобы бросить тень на мировые события, отмечает автор статьи.

По его словам, в Кремле постарались улучшить имидж Путина, чтобы произвести впечатление на иностранную аудиторию, и целенаправленно подогревали интерес к его личности, создавая «образ власти в слабом государстве».

В России популярность Путина остаётся крайне высокой. Хотя его рейтинг внутри страны в последнее время снизился до 66%, большинство западных политиков по-прежнему могут ему только позавидовать. По-видимому, снижение популярности Путина связано, в основном, с внутренними проблемами, в то время как внешняя политика способствует росту его рейтинга, отмечается в статье. По данным Pew, 72% населения страны считают, что Россия сейчас имеет больший вес на мировой арене, чем 10 лет назад.

Как поясняет The Washington Post, исследовательский центр проводил опрос с мая по август среди произвольно выбранных граждан. В каждой из 25 стран было опрошено от 915 до 2521 человека.