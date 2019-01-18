CBS News: США потеряют статус экономического лидера к 2030 году

К 2030 году США переместятся с первого на третье место в рейтинге крупнейших экономик мира, уступив Китаю и Индии, сообщает CBS News со ссылкой на исследование банка Standard Chartered. Как отмечает аналитик телеканала, среди ключевых факторов роста китайской экономики — огромное население и «тоталитарный капиталистический» строй.

Вы смотрите рубрику Money Watch. Согласно новому докладу, к 2030 году США лишатся статуса мирового экономического лидера. По данным банка Standard Chartered, в рейтинге самых мощных экономик Америку обойдут Китай и Индия.



Исследование учитывало покупательную способность и внутренний валовый продукт каждой из стран. Обсудим этот новый доклад и его значение для США вместе с бизнес-аналитиком CBS News Джилл Шлезингер. Большое спасибо, что вы с нами!



ДЖИЛЛ ШЛЕЗИНГЕР, аналитик CBS News: Я думала, вы скажете «долларовая дива» или что-то в этом роде. Мне показалось, что вы сейчас хотели титуловать меня как-то иначе.



Вы прочли мои мысли! Я искала чего-то запоминающегося в этом мире Instagram и Twitter.



Поговорим об этом исследовании. Звучит ведь очень тревожно. Расскажите нам подробности.



ДЖИЛЛ ШЛЕЗИНГЕР: На самом деле, это не такая уж новость. Я люблю Standard Chartered, там работают замечательные люди, но, по сути, мы уже лет пять знаем, что Китай скоро обойдёт Соединённые Штаты и станет крупнейшей экономикой мира.



Это логично. Вернёмся ненадолго в прошлое. Может создаться впечатление, что всё это произошло очень быстро, но примерно 20 лет назад, когда Китай вступил в ВТО, его экономика, по сути, была аграрной, а с тех пор он проскочил промышленную революцию и вступил в революцию технологическую.



На протяжении последних двух десятилетий у страны было очень странное преимущество. Назовём это, скажем, тоталитарным капиталистическим обществом. Они могут перемещать миллионы людей туда-сюда, чтобы построить дорогу. Они могут сказать людям: «Вы поедете сюда и пойдёте туда». Это совсем не то, что, скажем, западная цивилизация, с её внезапными экономическими рывками.



Итак, в результате их экономика выросла. В результате они создали растущий средний класс. А учитывая, что население там в четыре раза больше, чем в США, просто невозможно, чтобы Китай не стал господствующей экономической силой в мире.



То же с Индией. Она не тоталитарная, но у неё соответствующие численные показатели. Мы увидим, как эти две экономики опередят Соединённые Штаты. И это не такая уж плохая новость. Это не худший сценарий, это просто факт.



Дата выхода в эфир 17 января 2019 года.