CNBC: кандидат на должность генпрокурора США считает Китай опаснее России

Китай, а не Россия, является основным соперником США, даже несмотря на «вмешательство Москвы в выборы 2016 года» — такое мнение высказал кандидат от Дональда Трампа на должность генпрокурора США Уильям Барр, сообщает CNBC. Эти слова пришлись в разгар торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. При этом, Барр отметил, что не сомневается в возможном повторном вмешательстве России в американские выборы 2020 года.

Кандидат на должность генпрокурора США Уильям Барр выделил Китай в качестве «основного соперника» Вашингтона, пишет CNBC. Что касается России, то она, по мнению Барра, в сравнении с Китаем представляет собой намного меньшую угрозу, даже несмотря на её попытку «расшатать выборы 2016 года».

В ходе слушаний, проходивших в сенатском Юридическом комитете, Барру был задан ряд вопросов, насчёт масштабов и полномочий текущего расследования российского вмешательства в выборы и возможной связи России с кампанией Дональда Трампа, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером. Издание, также, отмечает, что слова Барра о Китае пришлись в разгар торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, более года державших мировые рынки в напряжении.

Отвечая на вопрос сенатора Бена Сасса о том, является ли Владимир Путин другом или же врагом, Барр ответил, что считает Россию потенциальным соперником США, но подчеркнул, что основным конкурентом для Америки является Китай: «Россия сейчас вдове меньше, чем в разгар нашего противостояния в годы Холодной войны. Долгосрочный прогноз развития её экономики несравним с прогнозом для Китая. Я обеспокоен тем, что наша концентрация на России отвлекает нас от китайской угрозы».

При этом, Барр заявил, что у него нет причин сомневаться в словах директора Национальной разведки Дэна Коутса, считающего, что Россия уже планирует своё вмешательство в выборы 2020 года.

Издание напоминает, что Дональда Трампа не раз критиковали за его дружелюбное отношение к Владимиру Путину, учитывая заявления американских спецслужб о вмешательстве России в американский демократический процесс. Согласно информации, приводимой CNBC со ссылкой на NBC News, к встречам с Путиным Трамп подходил более тщательно, чем к встречам с другими мировыми лидерами.

Вместе с этим, Трамп совершает постоянные нападки на Китай, обвиняя Поднебесную в нечестных методах ведения торговли (включая предположение о том, что Китай на протяжении долгого времени осуществлял кражу американской интеллектуальной собственности).