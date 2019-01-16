Breaking Defense: вице-адмирал США призвал готовиться к «агрессивному» соперничеству с Китаем и Россией

После многолетнего морского господства американский флот должен быть готов к столкновению с «конкурирующими державами» — Россией и Китаем. С таким предупреждением выступил вице-адмирал ВМС США Ричард Браун. По его словам, Вашингтону необходимо учесть уроки Второй мировой и заняться ускоренной подготовкой к кризисным ситуациям.

Американскому флоту необходимо готовиться к соперничеству с Китаем и Россией, заявил вице-адмирал США Ричард Браун. По его словам, впервые со времён холодной войны экипажам боевых кораблей стоит ожидать, что маневрирование противников станет «агрессивным» и может привести к прямому столкновению, пишет Breaking Defense.

Во время недавнего выступления Браун отметил, что Америка утрачивает своё былое морское господство, которым она обладала четверть века. Целому поколению офицеров ни разу за всю свою карьеру не приходилось беспокоиться, что противник может взломать или вызвать помехи коммуникационной системы, не говоря уже о том, чтобы затопить корабль.

После распада Советского Союза ВМС США стоило «просто просыпаться по утрам, чтобы получать контроль над морем». Но теперь всё изменилось: американские корабли регулярно «преследуются» современными российскими и китайскими судами в Атлантике и Тихом океане. Эти «конкурирующие державы» вкладывают больше средств в развитие систем вооружения и укрепляют свои позиции в Арктике, Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, предупредил Браун.

По его воспоминаниям, в 80-е годы американские и советские корабли регулярно преследовали друг друга и сталкивались корпусами, «обмениваясь краской». Дни подобного соперничества вернулись, но возможности ВМС США тренировать команды и обеспечивать молниеносное развёртывание кораблей серьёзно подорваны. Корабли не получают должного обслуживания, а время на ремонт и тренировку сокращается из-за операционных нужд.

Именно эти проблемы, по версии американских властей, привели к несчастным случаям и гибели 17 моряков на кораблях «Джон Маккейн» и «Фицджеральд» в 2017 году. Секретный доклад об этих инцидентах, оказавшийся в распоряжении Navy Times, вскрыл «шокирующее число недостатков». Среди прочего были выявлены бездействие радарных систем, неумение экипажа пользоваться важным оборудованием и его недоверие к боевому информационному посту.

На взгляд Брауна, с учётом этих факторов следующий крупный конфликт, весьма вероятно, будет напоминать «кровавое начало» тихоокеанской кампании времён Второй мировой. Тогда Япония благодаря своим превосходящим навыкам мореплавания и «беспощадному фанатизму» часто брала верх над США, имевшими технологическое преимущество.

В таких условиях особенно важно, чтобы в кризисной ситуации младший офицерский состав мог брать инициативу в свои руки, а не дожидался приказов сверху. Руководство должно отдавать чёткие распоряжения и учить подчинённых импровизации на случай, если первоначальный план терпит фиаско, подчеркнул вице-адмирал.

В этом смысле Вторая мировая, а точнее подготовка к ней, также является образцом. «Лучше всего будет взглянуть на наследие 1930-х. Это была эпоха, когда учения флота, поддерживаемые скрупулёзной интеллектуальной работой Военно-морского училища, создали и определили концепцию, которая в итоге позволила выиграть войну. Теперь наш черёд выполнить эту трудную задачу. Наш черёд начать активные эксперименты по надводному ведению конфликта», — объявил Браун.

В любом случае у ВМС США остаётся очень мало времени. Ведь в будущем американскому флоту придётся выполнять ещё больше миссий в ещё большем количестве мест, в то время как «скорость развития угроз со стороны Китая и России продолжит увеличиваться», предположил вице-адмирал.