WSJ: США готовятся к холодной войне в Арктике в пику России и Китаю

На фоне глобального потепления и появления новых торговых путей в Арктике ВМС США собираются посоперничать с Россией и Китаем за влияние в регионе, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, в частности Вашингтон планирует восстановить морскую базу на Алеутских островах неподалёку от побережья России.

Американские ВМС попытаются увеличить свою роль в Арктике, так как на фоне глобального потепления и появления новых морских путей США грозит соперничество за влияние на крайнем севере с такими великими державами как Россия и Китай, пишет The Wall Street Journal.



В грядущие месяцы в рамках так называемой операции по обеспечению свободы судоходства корабль ВМС США пройдёт через арктические воды. Об этом в интервью газете сообщил министр ВМС Ричард Спенсер. Этот поход станет первой операцией американского флота подобного рода в Арктике.



Помимо этого ВМС собираются отправить остров Адак, в штате Аляска, определённое количество ресурсов военного назначения. В период с 1942-ого по 1997 год там располагалась американская военная база. В состав нового подразделения, развёрнутого на острове, будут входить надводные корабли и самолёты-разведчики P-8 Poseidon.



«Да, концепция состоит в том, чтобы отправиться туда», — сообщил Спенсер, оговорившись, что разработка новых операций в Арктике пока находится в ранней стадии.



С тех пор как глобальное потепление привело к более заметному таянию льдов летом, что повлекло за собой открытие новых морских путей и более активному судоходству в ранее непроходимых районах, с торговой и военной точки зрения ситуация в Артике стала более напряжённой.



США и их союзники использовали операции по обеспечению свободы судоходства по всему миру, чтобы закрепить за американскими и другими кораблями право беспрепятственно действовать в спорных районах. Таким образом, как отмечает издание, Вашингтон надеется дать ответ на «чрезмерные притязания» некоторых стран. В частности, США провели десятки таких операций в Южно-Китайском море с целью парировать региональные притязания Китая.



По словам коммандера Джереала Дорси, эта миссия станет первой операцией американских ВМС по обеспечению свободы судоходства в Арктике. Тем не менее, как отметил Спенсер, в рамках планирования ещё не до конца ясно, в какие именно порты будут заходить американские корабли.



Что касается России, то она на протяжении долгого времени развивала свой потенциал для действий в арктическом регионе, так как её к этому подталкивал ряд обстоятельств, в частности протяжённая северная граница, торговые перспективы, а также нужда в военных базах.



Китай, который объявил себя «околоарктической державой», в прошлом году выпустил всеобъемлющую доктрину для действий в этом регионе. В её рамках Китай собирается создать «полярный Шёлковый путь», а также дать возможность своему флоту свободно действовать в регионе.



Адак, который находится на дальнем конце Алеутских остров неподалёку от России, некогда был объектом ВМС, однако база на острове была закрыта в 1990 году. В 2003 году её территорию заняла Aleut Corporation. Учитывая, что теперь правительство контролирует на острове всего несколько тысяч акров, ВМС США на данный момент ведёт с корпорацией переговоры.



«Это потрясающий морской объект, — отметил Спенсер. — Можем ли мы туда отправить надводные корабли? Да».



По мнению многих чиновников, ранее США пренебрегали влиянием в этом регионе, поэтому в ходе осуществления своих планов американские ВМС, по всей вероятности, столкнутся с рядом проблем.



Расширение военных операций на крайнем севере потребует от ВМС координации усилий с Береговой охраной, которая во многом поддерживает присутствие США в Арктике. Спенсер не уточнил, возьмёт ли ВМС на себя некоторые из обязанностей Береговой охраны, однако сообщил, что его ведомство будет с ней сотрудничать.



Кроме того, Береговая охрана располагает единственным американским ледоколом в регионе, что беспокоит законодателей и военных, так как у России их несколько десятков, а Китай находится в процессе строительства флота судов этого класса. В рамках последнего оборонного бюджета предполагается спуск на воду новых ледоколов, однако первые суда войдут в строй только через несколько лет.



По словам Спенсера, ВМС США также готовят поправки в свою официальную доктрину операций в Арктике, которые сделают значительный акцент на надводных боевых действиях. В рамках существующей стратегии США большее внимание уделяют подлодкам и самолётам-разведчикам, а не надводному судоходству.



В последнее время американские флот предпринял некоторые шаги для усиления присутствия в Арктике. В частности, в августе США восстановили Второй флот, который как предполагается, будет действовать в Северной Атлантике, а также начали уделять больше внимания подготовке Корпуса морской пехоты для действий в условиях экстремально низких температур.



На данный момент 600 морпехов находятся в Норвегии в целях подготовки к сухопутным боевым действиям в арктических условиях. Грядущие операции по обеспечению свободы судоходства и планы по увеличению масштабов операций на крайнем севере нужны частично за тем, чтобы лучше понять, каким образом американские военные могут эффективно действовать в условиях низких температур.



«Нам придётся учиться там, — подытожил Спенсер. — Других вариантов здесь нет».