Independent: глобальное потепление грозит борьбой за раздел арктического пирога

Таяния льдов в самой северной части планеты сулят выгоду для бизнеса в виде новых торговых маршрутов и доступа к богатым нефтегазовым месторождениям, пишет The Independent. Однако в итоге эти изменения могут привести к международному конфликту, особенно с учётом роста военно-морской активности России в арктическом регионе, предупреждает британское издание.

Глобальное потепление грозит серьёзными последствиями для мировых экономик. Угроза наводнения создаёт проблемы для строителей, владельцев домов и страховых компаний. Системы снабжения также сталкиваются с огромными перебоями из-за изменений погодных условий, которые негативно сказываются на урожае, стабильности инфраструктуры и спросе, пишет The Independent.

Но изменение климата имеет как минимум одну привлекательную сторону для бизнеса. По мере таяния полярных льдов открываются новые части земного шара. Арктические регионы, где ранее невозможно было пройти, способствуют более широкой торговле и сближают рынки, отмечает издание.

Время морского путешествия из Китая и России в Европу может сократиться на треть, если суда будут следовать через Арктику, а не по традиционным маршрутам в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Торговля через самую северную часть света может показаться чем-то далёким, ведь пробный вояж крупного датского перевозчика Maersk оказался затратным и доказал, что кораблям всё ещё требуется помощь атомного ледокола для расчистки пути. Тем не менее, заинтересованные стороны уже готовятся отстаивать своё право пользоваться этим маршрутом.

На это указывает значительный рост военной активности в Арктике в последние годы, считает командующий морской пехотой Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри. «Идёт холодная война 3.0. И она намного сложнее, чем предыдущая», — предупреждает он.

Во время «первой холодной войны» голландский флот работал с британскими военными в Северной Атлантике. Советским подлодкам было необходимо проходить через эту территорию, чтобы попасть из Мурманска на юг, напоминает издание.

По словам Мак Мутри, союзные войска вновь вернулись на старые позиции. При этом российский ВМФ проявляет «всевозрастающий интерес» к арктическому региону, а их корабли «проходят всё ближе».

Увеличение военного присутствия связано не только с потенциальным появлением новых торговых маршрутов, но и с огромными залежами природных ресурсов под ныне замороженной поверхностью. Россия уже водрузила свой флаг на дне Северного полюса, предъявив «сомнительные права» на находящиеся под ним нефть и газ, которые станут гораздо доступнее после таяния ледяной шапки, подчёркивает издание.

По его мнению, ведущие экономики мира стремятся заработать на этом коммерчески привлекательном побочном эффекте глобального потепления. Всё это значительно осложняет работу тех, кто выступает против решения Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату и нежелания России ратифицировать этот договор.

«Но у Британии есть возможность сыграть серьёзную роль и помочь в достижении долгосрочной цели по защите планеты. Британские Вооружённые силы являются ключевой частью оплота против российского посягательства на Северную Атлантику, и поэтому имеют влияние на другие правительства, которые хотят получить кусочек арктического пирога. Это влияние можно использовать, чтобы добиться дальнейших обязательств по сдерживанию глобального потепления», — заключает The Independent.