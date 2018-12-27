Jyllands-Posten: международные дискуссии вокруг Арктики разгораются вновь

Несмотря на льды и холод, Арктика превращается в новую «горячую точку» в сфере международной безопасности, пишет Jyllands-Posten. Причём активное участие в борьбе за арктические недра и сферы влияния в этом регионе начинают принимать и те страны, которые даже с ним не граничат, подчёркивается в статье.

В последние годы судоходные кампании разных стран все внимательнее присматриваются к Северному морскому пути для расширения своей сети маршрутов — поскольку по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал этот путь короче, дешевле и занимает вдвое меньше времени, пишет Jyllands-Posten. Из-за климатических изменений граница льдов отодвигается всё дальше на север, открывая богатые возможности для навигации, и объём перевозок в регионе быстро растёт: если в 2010 году в путешествие по Севморпути осмелились пуститься лишь четыре корабля, то сегодня их уже сотни. По прогнозам ряда экспертов, уже к 2040 году Арктика полностью освободится ото льда. И хотя контейнерные перевозки и коммерческое судоходство относятся к мирным занятиям, однако изменения в Арктике настолько велики, что великие державы мира уже включили некогда безлюдный и недоступный регион в свои военные стратегические планы, подчёркивается в статье.

Несмотря на льды и холод, Арктика превращается в новую «горячую точку» в сфере мировой политики безопасности, а вокруг неё разворачивается настоящая «геополитическая битва», отмечает Jyllands-Posten. «Сейчас развернулась «виртуальная гонка» к Арктике, и это чем-то похоже на соревнование столетней давности между Амундсеном и Скоттом: кто первым достигнет Южного полюса? В ней участвуют как сверхдержавы, так и страны поменьше, и у каждой в регионе свои «акции» и свои интересы», — говорится в статье. Теперь, когда регион постепенно освобождается ото льда, многие стремятся заручиться правом на разработку огромных залежей нефти и газа, которые скрыты в арктических недрах. Кроме того, свои геополитические притязания в этом «сверхчувствительном регионе» ведущие державы стремятся подкрепить и военными средствами.

Дания благодаря Гренландии считает себя «великой арктической державой». При этом Дания, Россия, США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия имеют владения в Арктике либо граничат с ней, поэтому являются членами Арктического совета, напоминает автор: «Сейчас они заняты междоусобными спорами. Тем не менее они согласны, что именно им принадлежит первостепенное право на обширную территорию, которую они намерены разделить между собой». Но если до настоящего момента всё это происходило довольно мирно под эгидой ООН, то сейчас «ступить на арктические льды» мечтают и другие страны, и это также способствует росту военной напряжённости, сообщается в статье.

«Разумеется, мы признаем, что Арктика имеет принципиальное значение для России — равно как и для нас самих. Просто посмотрите на карту мира! Мы стремимся, чтобы Арктика оставалась зоной низкого напряжения, потому что вообще-то мы хорошо сотрудничаем с русскими в Арктике», — пояснил в интервью Jyllands-Posten датский министр обороны Клаус Йорт Фредериксен. В то же время он подтвердил, что «Дания, конечно же, внимательно следит за действиями России» в регионе.

«Следят за русскими и Соединённые Штаты», — констатирует автор. В августе этого года Пентагон восстановил расформированный ранее Второй флот. Его задача — патрулировать Северную Атлантику, и это должно стать американским «ответом на российские действия» в Арктике, пишет Jyllands-Posten. Вопросы о «разделе недр» в Арктике находятся в компетенции Комиссии ООН по морскому праву. Она организует регулярные встречи, в которых Дания участвует вместе с Гренландией как Датское Соединённое Королевство, поясняется в статье. В то время как Арктический совет, куда входят страны арктического региона (в том числе Дания) и его коренные народы, занимается «исключительно вопросами гражданского развития и защиты окружающей среды», однако не затрагивает военные дела и вопросы безопасности.

Между тем Китай, который расположен совсем далеко от Арктики, утверждает, что «верхушка земного шара» не может принадлежать никому конкретно и должна стать «всеобщим благом». Ещё 2014 году Пекин объявил, что Китай также намерен стать «полярной сверхдержавой», подчёркивается в статье. На фоне растущего интереса со стороны Китая утверждение о том, что Арктика относится к территориям с низким уровнем международной напряжённости, уже не соответствует действительности, уверен Андре Кен Якобссон, профессор Центра военных исследований Копенгагенского Университета. В качестве подтверждения своей точки зрения он приводит явный интерес Китая к инвестициям в Гренландию, включая сеть местных аэропортов и закрытую военную базу Грённедаль. «Все стремятся к бесконфликтному решению вопросов. Проблема лишь в том, что интересы Китая в отношении «морского шёлкового пути» идут вразрез с американскими интересами. Страны, которые обычно предпочитают вести дела с США, будут все теснее сотрудничать с Китаем», — пояснил Якобссон в интервью Jyllands-Posten.

По мнению профессора, Пакистан — яркий пример того, что Соединённые Штаты уже обратили внимание на намерения Китая. «То же самое будет и в Арктике. Инвестиции в гренландские аэропорты были лишь незначительной прелюдией к будущему развитию событий. Китайцы рассматривают Северный Ледовитый океан как средоточие своих будущих торговых маршрутов, и там им придётся противостоять России или сразу нескольким членам НАТО. Поэтому проще всего зацепиться за Гренландию», — рассказал Якобссон в беседе с корреспондентом.

Об «арктических амбициях» Китая предупреждает и датская Служба военной разведки, отмечается в статье. «Тесные связи между китайскими компаниями и коммунистическим руководством Китая создают особые риски в связи с обширными китайскими инвестициями в Гренландии», — говорится в недавнем докладе датской разведки, посвящённом оценке рисков, где Китаю и Арктике «отводится особая роль», пишет Jyllands-Posten.

Полицейская служба безопасности Дании недавно откомандировала своего советника по безопасности в гренландскую столицу Нуук для консультаций и мониторинга арктической зоны. И как считает Клаус Йорт Фредериксен, Арктика как таковая не имеет принципиального значения для внешнеполитической повестки Пекина, китайцев куда больше интересует энергия и доступ к природным ресурсам. «Разумеется, мы не должны быть наивными. Китай мыслит далеко и смотрит на вещи стратегически, это касается и его инвестиций и присутствия в Арктике», — подчеркнул Фредериксен в интервью Jyllands-Posten. В этом году Китай представил «новую арктическую стратегию», в которой определил свои интересы в регионе. В настоящее время Пекин также строит ледоколы и рассматривает Арктику в контексте своего крупного проекта «Шёлковый путь», который, как предполагается, соединит Китай с Западной Европой.

Это свидетельствует о том, что на Северный Ледовитый океан уже претендует ряд стран, которые даже не граничат с территорией вокруг Северного полюса, отмечается в статье. В качестве «арктической державы» зарегистрировалась даже Индия, заручившись статусом наблюдателя в Арктическом совете в 2013 году наряду с Сингапуром, Кореей и Италией. Позднее к совету присоединилась и Швейцария. Свою позицию они оправдывают тем, что этот район попадает в «категорию общего блага», поясняет Jyllands-Posten: «Официально все согласились сделать Арктику зоной низкого напряжения, однако наращивание военной структуры движется полным ходом».

Великобритания также не граничит с Арктикой. Тем не менее несколько месяцев назад британское правительство объявило, что разрабатывает собственную «стратегию обороны Арктики», которая, помимо прочего, включает размещение в Северной Норвегии британского контингента в составе 800 военнослужащих. Как заявил недавно министр обороны Гэвин Уильямсон, британские военные будут вместе с норвежскими и голландскими «наблюдать за военными операциями России в Арктике», пишет Jyllands-Posten. При этом министр сослался на «резко возросшую активность российских подводных лодок» и восстановление ранее закрытых военных баз времён холодной войны. «Мы должны заявить о своём присутствии и готовности защищать свои интересы. Подо льдом у России множество подводных лодок, и она планирует построить в Арктике свыше ста военных объектов. Русские предъявляют претензии и проводят милитаризацию региона. Мы должны быть готовы решать проблемы по мере их поступления», — подчеркнул Уильямсон.

Норвегия и США в настоящее время совместно эксплуатируют радиолокационную станцию в Вардё, которая расположена на самом севере Норвегии и также проходит активную модернизацию, говорится в статье: «Отсюда можно наблюдать за большей частью Кольского полуострова, в том числе отслеживать передвижение российского Северного флота и межконтинентальных ракет». Кроме того, примерно полтора года назад российские истребители «сымитировали атаку на Вардё», не нарушая при этом воздушного пространства Норвегии, после чего норвежский МИД выступил с заявлением, что «подобное поведение не способствует развитию добрососедских отношений», напоминает Jyllands-Posten.

Однако «никто не вкладывается в Арктику столь же масштабно, как Россия», подчёркивается в статье: «Кремль передвинул Арктику в центр своей военной стратегии». Атлантика и Арктика были определены как «стратегически важные районы» для российского флота, и Россия систематически расширяет своё присутствие в арктическом регионе. Помимо прочего, Кремль объявил о строительстве целого флота атомных ледоколов — однако строительство одного ледокола может занимать до 10 лет, и для этого потребуется долгосрочное планирование, поясняет автор. «Президент Путин постоянно говорит, что необходимо и дальше наращивать в регионе военное присутствие. Недавно была создана целая Арктическая армия со штаб-квартирой в Мурманске, а военные округа в Арктике подверглись реорганизации. Строятся аэродромы и дороги. Все чаще проводятся масштабные военные учения. Как это часто бывает, арктическое оружие заняло своё место на традиционных парадах Победы, которые проводятся на Красной площади в Москве», — пишет Jyllands-Posten.

Во время проходивших в ноябре в Норвегии масштабных учений НАТО «Единый трезубец» поступили также сообщения о том, что Россия намеренно «глушила связь» между структурами НАТО, говорится в статье: «Предполагается, что это дело рук российского арктического командования, у которого под началом три тысячи человек». В то же время старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбёль Хансен полагает, что Москва «по-своему лукавит» относительно планов в регионе. «Россия подаёт Арктику с большой помпой. Арктика в России — большая тема. Ни у одной арктической страны нет столь же ярко выраженного самосознания, как у России. Это отголосок советской эпохи, когда проводилось множество экспедиций. Арктика всегда занимала особое место в сознании россиян», — пояснил Хансен в интервью Jyllands-Posten. В то же время «арктические» ассигнования российским вооружённым силам, по словам эксперта, «незаметно сократились» почти на 94%, когда в 2017 году был принят новый «гораздо более скромный» стратегический план для региона. «За заявлениями о грандиозных планах в отношении Арктики — как гражданских, так и военных — нередко следуют значительные сокращения, однако мировая пресса не уделяет этому должного внимания», — отметил эксперт.

В то же время Россия поддерживает «хорошие рабочие отношения» с другими заинтересованными сторонами в регионе, включая Данию, заверил Хансен. В свою очередь, профессор Андре Кен Якобссон пояснил, что у датчан уже имеется большой опыт работы с Россией: «Дания примерно представляет себе, как следует иметь дела с русскими. Кроме того, у России более скромная экономика, чем у Китая, и, следовательно, у неё нет столь же широких возможностей для инвестирования», — заявил он в интервью Jyllands-Posten. Текущие споры по поводу разграничения Северного Ледовитого океана рассматриваются в Комиссии ООН по морскому праву, и одной из самых известных стала тяжба о хребте Ломоносова протяжённостью 1800 км, на который также претендует Россия, говорится в статье. Считается, что морской шельф в этом месте особенно богат залежами нефти и газа. «Многие ещё помнят красочное представление 2007 года, когда российские водолазы установили небольшой российский флаг на морском дне у Северного полюса и на хребте Ломоносова, дабы утвердить российское первенство в этом регионе. В 2012 году российские исследователи даже предложили переименовать этот район в «Русское море». Однако отклика это предложение так и не нашло», — сообщает Jyllands-Posten. Дания, как и Канада, отвергают претензии России, и дискуссии по этим вопросам тянутся уже не один год.

Но несмотря на всеобщие «благие намерения», риск эскалации конфликта в Арктике все же существует, подчёркивается в статье: «Чем больше о нём говорят, тем проще ему разразиться». Новое атлантическое командование НАТО, призванное «обеспечить трансатлантические связи в условиях кризиса», также перемещается на север. И это может привести к дальнейшему росту напряжённости в отношениях между НАТО и Россией, предупреждает Хансен. Дания не только осуществляет значительные инвестиции в регионе, но и расширяет своё военное присутствие, «утверждая суверенитет и усиливая контроль», пишет Jyllands-Posten. При этом министр обороны Клаус Йорт Фредериксен уверяет, что Дания хотела бы придерживаться мирного развития Арктики и в дальнейшем, однако не выпускает из виду притязания соперников: «В то же время мы не имеем права быть наивными, когда другие страны закрепляются в регионе все сильнее. Поэтому мы обязаны уделять развитию Арктики и Северной Атлантики постоянное внимание вместе с союзниками».

Недавно двухсотметровое датское судно Venta Maersk грузоподъёмностью в 3,6 тысячи контейнеров завершило рискованный проход по Северному морскому пути: выйдя из Владивостока, оно прошло через Берингов пролив, разделяющий США и Россию, обогнуло арктический берег России и Норвегию, пересекло Балтийское море и завершило свой путь в Санкт-Петербурге, став первым контейнеровозом, проделавшим этот опасный маршрут. Рейс занял пять недель и всё прошло благополучно, рассказали представители компании Møller-Mærsk. «Плавание дало нам богатый опыт. Мы испытали судовые системы, возможности экипажа и работу наземной поддержки», — пояснил в интервью Jyllands-Posten Палле Лаурсен, технический директор компании. «Контейнеровоз Venta Maersk прошёл Северный морской путь целым и невредимым. Но теперь в спорных водах назревают новые приключения», — заключает автор.